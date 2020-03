TV Azteca fait ses adieux au célèbre programme Enamorándonos | Instagram

TV Azteca, l’une des chaînes de télévision mexicaines les plus célèbres, a surpris tous les téléspectateurs en annonçant la annulation d’un de vos programmes avec plus d’audience depuis plus de 3 ans.

Aujourd’hui Vendredi 27 mars et après trois ans à l’antenne, c’est officiellement le le dernier jour La dernière émission de téléréalité “Enamorándonos” sera diffusée, animée par Carmen Muñoz, l’une des plus célèbres de la télévision Azteca.

C’est par une déclaration que le programme a été signalé cessera de se produire et le programme remplacera l’émission sera “À l’extrême“, qui sera dirigée par Juan Barragán, Carmen Muñoz et Adianez Hernández.

L’horaire du programme sera du 17h30, comme celui qui avait “Falling in love”, de Du lundi au vendredi et cela durera deux heures.

Selon la déclaration de l’entreprise, ce n’est qu’un décision provisoire, donc plus tard ils reviendront et prépareront quelque chose de mieux et de bien plus renouvelé.

Tombant amoureux, il fera une pause et plus tard, il reviendra avec de grandes surprises pour une nouvelle saison et continuera son grand succès à Azteca Uno », ont-ils commenté.

Cette réalité est certainement devenue favoris des téléspectateurs pour le thème qu’il avait sur l’amour, la romance, les rencontres, entre autres.

Il convient de mentionner que cette réalité a émergé grandes stars à partir des réseaux sociaux, tels que Daniela Alexis, mieux connu sous le nom de «La Bebeshita».

Il y a quelques semaines, ils ont annoncé que le spectacle J’étais en crise pour certaines raisons comme scandales, décès y poursuitesC’est peut-être la raison pour laquelle l’émission est diffusée et change un peu les choses.

Jusqu’au moment aucun des hôtes du programme a fait tout commentaire sur les réseaux sociaux à ce sujet.

.