TV devient la cible de la parodie dans MAD # 12!

CS Exclusive: la télévision devient la cible de la parodie dans MAD # 12!

DC et MAD Magazine ont fourni à ComingSoon.net un premier aperçu exclusif de leur douzième numéro à venir, qui ciblera l’industrie de la télévision. Cela comprend un aperçu de la couverture du magazine ainsi que des pages de la section hilarante «Boob Tube Mash-Ups We Can’t Wait to See», qui peuvent toutes deux être consultées dans la galerie ci-dessous!

CONNEXES: Parodie exclusive de Game of Thrones de Mad # 11!

Mettant en vedette des illustrations de Kerry Callen et des graphiques de Brockton McKinney, la pièce «Boob Tube Mash-Ups» comprend des croisements hilarants tels que Miroir noir, un croisement entre la sitcom acclamée d’ABC et l’anthologie de science-fiction bien-aimée de Netflix, et BoJack Mindhunter, un mélange de deux des séries les plus appréciées du service de streaming.

Le nouveau numéro comprendra également:

Nouvel espion contre espion de Peter Kuper «C’est de la publicité» – Donner à des plateformes comme Uber, Postmates et d’autres un service de diffusion en continu «Deadliest Carts» – une parodie de caddie de Deadliest CatchMore RuPaul Drag montre sur VH-1A MAD regarder la télévision, par Sergio Aragones «Pendant ce temps», par Ian Boothby et Pia Guerra

CONNEXES: Clip Pony exclusif de la nouvelle série Nickelodeon

Le numéro 12 de MAD devrait sortir le 19 février chez les détaillants de bandes dessinées et pour les abonnés!