TV Peeves Pet et Tropes fatigués: tasses vides, IV déchirés, munitions sans fin

Nous aimons la magie qui sort de la boîte de télévision, vraiment nous le faisons. Mais même les meilleurs amants peuvent avoir de très mauvaises habitudes, des lacunes qui refont surface… et encore… encore et encore… jusqu’à ce que vous ne puissiez plus regarder ailleurs.

Eh bien, cette galerie de photos TV Pet Peeves ne nous regarde pas dans l’autre sens.

Alors que dans le passé, les pages de TVLine ont livré une enquête approfondie sur le phénomène exaspérant de #EmptyCoffeeCups et ont supplié le collectif Powers That Be d’arrêter de faire dire au résident tout-savoir «Mettez-le en anglais!». ci-joint nous avons rassemblé un total de 20 nits de télévision que nous souhaitons choisir en public. Les intraveineux de l’hôpital qui sont retirés de la veine sans égard, le bruit sourd “N’est-ce pas une enquête policière cool?” des bandes sonores qui étouffent le dialogue, les alertes ginormeuses «pas de signal de téléphone portable» ne font que rêver notre iPhone affiché.

Ces 20 exemples répertoriés ici (y compris quelques Tropes fatigués) ne captent bien sûr pas tous les téléviseurs Pet Peeve qui sont là-bas, juste ceux qui apparaissent sur le petit écran à un degré incessant que nous n’avions pas d’autre choix que de compiler un liste au fil des ans et illustrez-les ici.

Passez en revue notre liste de Pet Peeves et de Tropes fatigués (cliquez ici pour un accès direct), puis écoutez ceux qui vous rendent le plus fou lorsque vous videz votre DVR et le streaming.