TV Pilots: Saison 2020-2021 – ABC, CBS, CW, Fox, NBC

Cette liste sera fréquemment mise à jour à mesure que de nouveaux pilotes seront annoncés et diffusés.

La saison pilote est à nos portes, ce qui signifie que les réseaux de diffusion font le point sur leurs besoins pour la saison télévisée 2020-2021 et se mettent en marche pour combler les lacunes. Avec des choses sur le point de devenir vraiment intéressantes – il est temps de commencer à lancer des stars dans ces tubes en herbe! – TVLine présente son tour d’horizon annuel de qui planifie quoi, ainsi que notre guide sur le jargon qui se balance.

Pour un accès facile: Passez en revue la liste des pilotes pour ABC, CBS, The CW, Fox et NBC, et nous vous invitons à mettre cette page constamment mise à jour pour obtenir les toutes dernières informations.

PILOT | Lorsqu’un réseau commande un pilote, il demande à ses scénaristes / producteurs / studio de diffuser et de produire un fac-similé très proche du premier épisode d’une série. Chaque pilote est examiné par les responsables du réseau, puis généralement mis à l’essai avant de décider de son sort. (UNE “mettre pilote“A une plus grande probabilité” d’aller à la série “, car il y a une pénalité financière importante si ce n’est pas le cas.)

RETOMBÉE PLANTÉE | Aussi appelé un pilote «backdoor», il s’agit d’un épisode d’une série existante qui met en place une ramification prospective. (Voir: l’épisode “Flèche verte et les Canaries” d’Arrow.) Leçon d’histoire rétro: Cet épisode de Brady Bunch avec son voisin Ken Berry adoptant trois garçons différents? Il s’agissait d’un pilote malheureux planté, pour un spin-off qui devait s’appeler Kelly’s Kids.)

PRÉSENTATION DRAMA / COMÉDIE | En raison de contraintes de temps ou de budget, un réseau ne commande parfois pas un pilote complet, mais une «présentation» plus courte qui donne une idée de ce à quoi ressemblerait un drame ou une sitcom.

CAST-CONTINGENT | Parfois, un réseau commande un pilote avec la mise en garde que le tournage ne peut pas commencer avant qu’un acteur approprié (lire: “nom”) ait été choisi pour jouer le rôle principal. (Traduction: “La prémisse est incertaine, mais une star pourrait nous vendre.”) Donc, vous entendrez parfois qu’avec le casting de Untel, “la contingence de casting a été levée” sur un pilote.

DEUXIÈME POSITION | AKA, les deux mots qui rendent les fans de «bubble» extrêmement anxieux chaque printemps, alors que les stars des séries peu cotées commencent à réserver des pilotes (à condition qu’elles obtiennent l’accord de leurs patrons actuels). Le terme signifie littéralement qu’un rôle pilote est en deuxième position / priorité si leur émission est renouvelée. Le fait qu’un acteur ait réservé un concert de «deuxième position» ne signifie pas toujours que son émission actuelle est vouée à l’échec… mais c’est généralement le cas. Déclinaison: A “seconde sûre“Signifie que les patrons du pilote ont été discrètement assurés que l’acteur sera disponible.

UPFRONTS | La semaine de la mi-mai, lorsque les réseaux dévoilent à tour de rôle leurs programmes pour la saison prochaine – y compris les pilotes qui ont été commandés en série. À de rares exceptions près, si votre émission ne fait pas la coupe ici, c’est un foutu.

Et maintenant, notre mise à jour en cours des pilotes commandés pour la saison TV 2020-21, va réseau par réseau….

CLIQUEZ ICI POUR LES PILOTES ABC (PAGE 2)