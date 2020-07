Antena 3 présente le phénomène turc «Femme» le mardi 7 juillet

Le succès incessant de la série turque de Nova, qui a su s’imposer comme l’une des chaînes thématiques les plus regardées avec cette offre de fiction, s’apprête à franchir une nouvelle étape. Jusqu’à présent, la majeure partie de cette programmation est restée sur le canal rose, mais Atresmedia a choisi d’aller plus loin et de lancer l’une de ses acquisitions à fort potentiel dans Antena 3.

Caner Cindoruk et Özge Özpirinççi dans «Woman»

Le réseau principal du groupe de communication accueillera la première de «Woman», l’un des plus grands phénomènes de la télévision turque contemporaine. Cette nomination attendue aura lieu le Mardi 7 juillet et ce ne sera à aucun moment, puisque Antena 3 diffusera le premier épisode de ce mélodrame à 23h00. Par conséquent, l’histoire du survivant Bahar (Özge Özpirinççi) prendra son envol aux heures de grande écoute.

Comme la chaîne privée l’a souligné lors de la révélation de la date de la première, «Woman» est devenue une succès prouvé après avoir réuni plus de 100 millions de téléspectateurs lors de son passage dans 65 pays différents. Vient maintenant le tour de l’Espagne, où l’intérêt pour les productions turques a pris un poids considérable. De quoi encourager Atresmedia à proposer ce pari à l’heure la plus convoitée et la plus proche.

Tragédie d’amour

Dans «Woman», Bahar est présentée comme une jeune femme qui a dû surmonter de nombreux obstacles pour mener une vie heureuse avec Sarp (Caner Cindoruk). Cependant, un étrange accident laisse une trace dans la vie de la protagoniste, qui doit avancer avec ses enfants dans un contexte totalement défavorable. Partant de l’esprit de Suji Sakamoto, créateur de «Madre», le public espagnol reconnaîtra bientôt son style, qui marie le drame familial le plus sensible au romantique. Si vous souhaitez découvrir toutes les clés de «Woman» avant sa première, voici le reportage qui résulte de notre visite sur le tournage de la série sur notre visite à Istanbul.