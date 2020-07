arrivée sur Netflix en juillet 2020

Pucker ces lèvres parce que The Kissing Booth revient en 2020. Le suivi du populaire drame pour adolescents, The Kissing Booth continuera l’histoire et les aventures d’Elle, Noah et Lee. Nous avons toutes les informations et les nouvelles dont vous aurez besoin pour The Kissing Booth 2, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et la date de sortie de Netflix.

The Kissing Booth 2 est un prochain drame pour adolescents Netflix Original et la suite de The Kissing Booth. Vince Marcello, qui a réalisé le premier film, est revenu pour diriger et avec Jay S Arnold, a écrit le scénario de la suite. Après le succès et la popularité du premier film, nous nous attendons à ce que The Kissing Booth 2 soit un autre succès auprès des abonnés.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour The Kissing Booth 2?

Joey King et les comptes Twitter de Netflix ont annoncé que The Kissing Booth 2 arrivera sur Netflix le Vendredi 24 juillet 2020.

Je suis tellement heureuse de pouvoir pleurer. The Kissing Booth 2 arrive sur Netflix le 24 JUILLET !!!!!! @netflix pic.twitter.com/kmIZkMSBqM – Joey King (@JoeyKing) 22 mai 2020

Quelle sera l’intrigue de The Kissing Booth 2?

Un synopsis officiel n’a pas été donné pour The Kissing Booth 2, mais nous pouvons spéculer sur l’intrigue du film.

Après avoir passé quelques semaines romantiques ensemble pendant l’été, la relation de Noah et Elle sera confrontée à leur défi le plus difficile à ce moment-là alors que l’ancien bad boy se dirige vers l’Université de Harvard. Leur relation peut-elle supporter la pression des longues distances? Après avoir été si populaire auprès des filles à l’école, Elle est susceptible de s’inquiéter des étudiantes qui tentent d’entrer dans le pantalon de Noah. La même chose pourrait être dite pour Noah car avec lui étant si loin, les loups qui sont des lycéens encerclent dans l’espoir de lui enlever Elle-même.

Quels acteurs reviennent pour The Kissing Booth 2?

De nombreux acteurs originaux reviendront pour jouer dans The Kissing Booth 2:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Shelley «Elle» EvansJoey KingLa loi | La cabine des baisers | Summer ’03Lee FlynnJoel CourtneySuper 8 | F * &% le bal | The River ThiefNoah FlynnJacob ElordiEuphoria | La cabine des baisers | Swinging SafariMrs. FlynnMolly RingwaldSixteen bougies | Le Club des petits déjeuners | Pretty in PinkRachelMeganne YoungBlack Sails | Oeil dans le ciel | Blood DriveM. FlynnMorne VisserLe pardonné | Dis Ek, Anna | Mandela: Long Walk to FreedomOliviaBianca BoschKiller Instinct avec Chris HansenBrad EvansCarson WhiteThe Kissing Booth | Spécial

De nouveaux acteurs ont également été confirmés pour la suite:

Marco Castay Perez * Débuts dans The Kissing Booth 2 * VivianFrances Sholto-DouglasSamson | Miroir noir | Le jeu de rencontres KillerMiaCamilla WolfsonAction Point | Ordre du DragonHeatherMichelle AllenBlood Drive | Troy: Chute d’une villeCameronNathan LynnDeep Blue Sea 2 | Collecte de sang | DominionLindaBianca AmatoPowers | Maison Alpha | Élémentaire

L’actrice qui a joué Mia dans le film précédent, Jessica Sutton, a été remplacée par l’actrice Camilla Wolfson.

Le tournage est-il terminé pour The Kissing Booth 2?

Le tournage s’est terminé en août 2019 et le film est en post-production depuis.

Les lieux de tournage utilisés étaient Los Angeles, en Californie, et Le Cap, en Afrique du Sud.

Beth Reekles a-t-elle écrit l’histoire de The Kissing Booth 2?

L’auteur de The Kissing Booth, Beth Reekles, a reçu un crédit d’écriture sur le premier film car elle est l’auteur du matériel source, mais le réalisateur Vince Marcello a écrit le scénario. On ne sait pas quel niveau d’implication Beth Reekles avait sur le deuxième film car elle n’a pas été répertoriée pour un crédit d’écriture sur The Kissing Booth 2.

La production du deuxième film avait déjà commencé au moment où l’auteur a sorti son roman de suivi, The Beach House. Un troisième livre, The Kissing Booth 2: Going the Distance, a également été publié, mais pour clarifier, il est difficile de savoir si l’auteur a participé à l’écriture du scénario de The Kissing Booth 2.

Grâce à la couverture de son dernier livre, nous avons une indication que l’histoire qu’elle a écrite aurait donné aux écrivains, Vince Marcello et Jay S Arnold, une direction pour prendre les personnages de The Kissing Booth.

C’est enfin là! The Kissing Booth 2: Going the Distance est officiellement disponible dans le monde… neuf ans après avoir commencé TKB! Les traductions (et l’adaptation du film!) Seront bientôt disponibles. Prenez votre copie: https://t.co/fzsVrRofIl 💋📸🍂 pic.twitter.com/ZYdKYeu5KC – Beth Reekles (@Reekles) 2 janvier 2020

Pour les amateurs de livres, vous pouvez vous attendre à un quatrième livre, The Kissing Booth: Road Trip, qui devrait sortir le 20 février 2020.

Quelle est la durée d’exécution de The Kissing Booth 2?

Le premier film a duré 110 minutes, et au fur et à mesure que les drames pour adolescents sont typiques.

Le Kissing Booth 2 a été répertorié avec une durée de 130 minutes, très longue pour un drame pour adolescents! Mais nous pensons que les fans seront heureux de voir beaucoup plus d’Elle, Noah et Lee.

Quelle est la cote parentale de The Kissing Booth 2?

Le Kissing Booth 2 aura une cote parentale de PG-13.

The Kissing Booth 2 sera-t-il disponible en 4K?

Comme son prédécesseur, nous savons que The Kissing Booth 2 sera disponible en streaming en 4K. Vous aurez besoin d’un abonnement Netflix premium, d’un appareil 4K et d’une connexion Internet capable de maintenir un débit de 25 Mbps.

Êtes-vous excité pour The Kissing Booth 2? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!