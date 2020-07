Brand New Animal season 2 – Statut de renouvellement de Netflix, date de sortie potentielle et intrigue

BNA Netflix Trigger Animation Studios

La saison 1 de BNA: Brand New Animal ne vient peut-être que d’être diffusée sur Netflix, mais les téléspectateurs se demandent déjà si et quand l’anime reviendra pour une deuxième saison.

Soyons honnêtes, Netflix le tue en ce qui concerne les émissions animées originales.

De Castlevania et Baki à Devilman Crybaby et Dorohedoro, la plateforme publie désormais régulièrement des séries de qualité.

Leur dernier ajout, BNA: Brand New Animal, a apparemment été ajouté à cette liste, avec des critiques fantastiques inondant déjà les médias sociaux.

La série vient peut-être juste de sortir, mais les fans sont déjà impatients de savoir si et quand BNA reviendra pour un deuxième épisode.

BNA saison 2: Statut de renouvellement

Au moment de la rédaction de cet article, BNA: Brand New Animal n’a pas été renouvelé pour la saison 2, ni annulé par Netflix.

Cependant, il n’est pas nécessaire de paniquer pour l’instant. La série n’est même pas sortie depuis une semaine, mais le battage médiatique autour de la série est incroyable. Netflix ne veut jamais écourter une émission qui est déjà si populaire auprès des fans, surtout lorsque cette émission est une série originale.

BNA fait également partie du petit groupe d’anime qui n’est pas une adaptation directe d’une série de mangas. Cela signifie que Netflix a aimé la direction que les chefs de file de la série avaient initialement lancée, donnant aux écrivains une liberté créative avec une saison consécutive.

Une adaptation de manga par Asano a commencé la sérialisation en mai 2020, mais cela prendra probablement son temps pour rattraper la saison 1 de l’histoire couverte – alors ne vous attendez pas à des indices du scénario ici.

Dans tous les cas, la plateforme attendra très probablement quelques semaines afin de mesurer la réaction du public avant de donner le feu vert à la saison 2.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je vais m’accrocher à ce dernier épisode de BNA que je n’ai pas encore regardé, donc je n’ai pas à vivre dans le vide déprimant du vide qui existe entre les saisons d’anime. pic.twitter.com/3G2KzGgvx5 – Kukikaze (@MatsukazeKuki) 29 juin 2020

BNA saison 2: date de sortie

Sans confirmation officielle du retour de l’anime, nous n’avons aucune indication quant à la date de sortie de la saison 2.

D’une part, l’anime a été annoncé à l’Expo Anime en juillet 2019, indiquant que nous pourrions voir une deuxième saison baisser dès le début de 2021. D’un autre côté, il peut y avoir des retards de production associés au coronavirus, ce qui signifie qu’une prédiction plus réaliste serait la mi-2021.

Il y a ensuite la question de la planification. Le spectacle étant si proche de Beastars, Netflix ne voudra pas sortir les deux séries qui se rapprochent. Cependant, nous n’avons pas encore de date de sortie pour la saison 2 de Beastars, ce qui signifie que la plate-forme peut siéger sur un officiel annoncé pour BNA jusqu’à ce que ce projet reçoive une mise à jour.

Bien sûr, tout dépend de la façon dont Netflix renouvellera le spectacle pour une deuxième saison de toute façon.

SAISON 4: Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain épisode de Baki

BNA saison 2: Terrain

Comme indiqué précédemment, la série n’est pas basée sur une série de mangas ou un roman léger, ce qui signifie que l’intrigue de la saison 2 pourrait aller dans n’importe quelle direction.

Cependant, nous pouvons supposer que la saison 2 continuera avec les mêmes personnages. Par conséquent, l’intrigue pourrait tourner autour de Michiru luttant pour accepter qu’elle est maintenant Beastkin ou s’il existe même un véritable remède. Ensuite, il y a Shirou, qui est lui-même un loup recherché. Pourrait-il y avoir un arc de style de rédemption pour lui, ou pourrait-il se pousser plus loin sur cette voie criminelle?

Personnellement, j’aimerais voir une augmentation de la tension entre la population humaine et la communauté Beastkin. Je pense que leur relation était l’un des aspects les plus intéressants de la saison 1, et pourrait certainement être explorée davantage – en particulier d’un point de vue politique, un peu similaire au film de science-fiction classique District 9.

La saison 1 de BNA est disponible dès maintenant sur Netflix.

Dans d’autres nouvelles, Netflix: Apprenez à connaître Momona Tamada – La star du Baby-Sitters Club est à surveiller