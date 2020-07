Brittany Banks dit qu’elle est prête à avoir un bébé

Certaines personnes pourraient dire que les couples du fiancé de 90 jours se précipitent dans les choses. Après tout, la plupart d’entre eux essaient de se marier dans les 90 jours. Mais même le 90 Day Fiancé: The Other Way, quand il n’y a pas de visa K-1 obligeant les couples à se précipiter dans le mariage, beaucoup le font encore. Brittany Banks et son beau Yazan ont déjà eu plusieurs problèmes cette saison. Mais maintenant, Banks dit qu’elle est prête à avoir un bébé.

’90 Day Fiancé’ met en vedette la Bretagne et Yazan | TLC

Comment Brittany et Yazan se sont-ils rencontrés?

Les banques et Yazan viennent de deux horizons complètement différents. Banks est un rappeur de Floride, tandis que Yazan a grandi en tant que musulman conservateur en Jordanie. Les deux se sont rencontrés lorsque Banks rendait visite à sa sœur. Il se trouve que sa sœur vivait dans le même immeuble que Yazan et Banks sont entrés dans la pièce pendant que Yazan était FaceTiming sa sœur. Quatre semaines à peine après sa rencontre, Yazan a envoyé de l’argent à Banks pour lui rendre visite en Jordanie. Une semaine après son arrivée, il a proposé. Ainsi, les deux sont habitués à sauter rapidement dans les choses.

Brittany dit qu’elle veut un bébé

Banks a été assez vocal sur Instagram depuis le début de l’émission. Le 5 juillet, elle est allée sur son Instagram pour dire aux fans qu’elle était prête à avoir un bébé.

«Je veux tomber enceinte», a-t-elle écrit. « Comme aujourd’hui, je suis tellement prêt. »

Les fans ont dû lui dire que tomber enceinte n’était pas une bonne idée, car Banks a bientôt publié une autre histoire.

CONNEXES: «Fiancé de 90 jours»: tous les signes que la relation entre Brittany Banks et Yazan se dirige vers une catastrophe

« Yall a dit non pour le bébé donc je suppose que je vais attendre encore un an? » elle a écrit et a ensuite inclus un sondage où les fans pouvaient répondre si elle devait ou non attendre d’avoir un bébé.

La relation difficile de Brittany et Yazan

Les banques et Yazan n’avaient pas exactement la relation la plus fluide. Ils se sont engagés dans une dispute explosive lors de la première nuit de Banks en Jordanie après que Banks ait embrassé l’équipe de production et acheté de l’alcool.

« Je ne l’ai jamais vu agir comme ça et ça m’a fait peur », a déclaré Banks aux caméras. » Je ne suis pas du tout fier de son comportement. Je suis en fait très déçu. «

CONNEXES: ‘Fiancé des 90 jours’: Brittany Banks révèle comment le reste de la saison avec Yazan s’est déroulé

Yazan a pris les actions de Banks comme des signes d’irrespect.

« C’est exactement ce dont mes parents m’ont averti », a-t-il déclaré. « La Bretagne ne comprend pas ou ne se soucie pas des traditions ou du pays dans lequel je vis. »

Cela fit douter Banks si elle devait être avec lui.

« Bien sûr, je respecte sa culture et ses choix mais en même temps je ne suis pas musulmane », a-t-elle déclaré aux caméras. « Cela m’a rappelé la façon dont mon ex se comporte et donc s’il veut se comporter comme mon ex, je ne veux rien avoir à faire avec lui. »

Alors que la saison a été diffusée, Banks a publié des informations énigmatiques sur Yazan. Elle l’a même accusé de la tromper.

« Faits amusants sur nous », elle a légendé une photo maintenant supprimée d’elle et de Yazan. « La boisson préférée de Yazan est Jack Daniels. Yazan aime le haschisch, le tramadol et les femmes qui brûlent du gaz. Il aime aussi tricher avec les fans de «90 Day Fiancé». Il en est à son troisième. Son passe-temps préféré blâme les autres pour ses actions. Profitez de @yazan_abuhurira ai-je raté quelque chose? Dois-je honorablement mentionner votre caractère hors de contrôle? «

Avec tout cela, l’ajout d’un bébé dans le mélange ne ferait que créer plus de chaos.

