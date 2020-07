Cable Girls se terminant expliqué – que s’est-il passé ensuite?

Le bijou Netflix a pris fin, alors expliquons la fin de Cable Girls. Que s’est-il passé ensuite? Voici nos pensées.

Il y a eu tellement de séries exceptionnelles à sortir des années 2010, de Game of Thrones à Fleabag.

C’est la décennie au cours de laquelle la télévision est passée à l’assiette comme jamais auparavant, mais il est indéniable que le paysage est incroyablement saturé maintenant. Ce n’est certainement pas une mauvaise chose, cependant, cela signifie qu’il devient de plus en plus difficile de décider des émissions à regarder.

Souvent, nous recherchons celles que nos amis recommandent et nous imaginons que beaucoup de gens ont déliré à propos de Cable Girls au fil des ans.

Créé par Ramón Campos et Gema R. Neira, ce drame de la période espagnole est arrivé en 2017 et a maintenant pris fin avec sa cinquième saison.

Il est temps de parler de la fin.

Netflix: Cable Girls se terminant

Bon, réfléchissons à la seconde moitié de la saison…

Nous avons été réintroduits dans le récit avec Lidia dans un camp de rééducation, après son arrestation. Romero a tué Carlos mais c’est trompeusement décrit comme un suicide. Carmen – responsable du camp – estime que Lidia est responsable de la mort de son fils mais elle s’échappe plus tard avec l’aide de ses alliés, bien que Marga soit alors arrêtée.

Désireuse de l’empêcher de nuire, Lidia demande l’aide de la fille de Carmen, Elisa, qui se révèle aider les gens à s’échapper sur un navire; inévitablement, Lidia veut aussi les détenus.

Malheureusement, la mission de sauvetage fait des victimes, notamment la mort d’Elisa aux mains de Romero. Hellbent pour venger sa fille, Carmen accepte d’aider Lidia afin qu’elle puisse se rendre à Romero.

Bien qu’il y ait le sentiment que la trahison est imminente, Carem s’en tient à l’accord mais se tue plus tard.

Les évadés sont pourchassés par le patron de Carmen mais ils persévèrent, se rapprochant de plus en plus de la frontière espagnole. Malheureusement, cela ne fonctionne pas et Lidia, Marga, Oscar et Carlota se retrouvent face à face avec des officiers du régime.

Cable Girls se terminant expliqué: Que s’est-il passé?

Nous terminons avec les femmes qui les regardent et il est fortement suggéré que les femmes ont été abattues par les officiers.

Cependant, leur mort n’a pas été en vain.

Lorsque nous voyons Francisco et Pablo, etc. continuer à rechercher la liberté, cela suggère que les femmes ont pris position et ont donné leur vie pour s’assurer que leurs alliés auraient une chance de s’échapper.

En fin de compte, ils font le sacrifice ultime. Plutôt que de montrer leurs morts macabres, il est logique de les présenter telles qu’elles sont: héroïques et triomphantes. En choisissant de ne pas détailler les décès à l’écran, ils sont quelque peu immortalisés comme une image de pouvoir et de défi.

L’imagerie est carrément inspirante et, en ce sens, ils ne sont pas vraiment partis et vivent à travers leur héroïsme.

Les fans sont vidés, c’est fini!

Il n’est pas surprenant que les fans soient contrariés de voir la série arriver à sa conclusion, mais il ne fait aucun doute que ce fut un formidable envoi.

Peut-être que les retombées sont sur les cartes sur toute la ligne.

Un certain nombre de fans ont déjà afflué sur Twitter pour donner leur avis:

En larmes après avoir vu Cable Girls se terminer…. ce spectacle m’a emmené sur des montagnes russes d’émotions. Un spectacle étonnant et même si je souhaite qu’il se soit terminé environ 20 minutes plus tôt, je suis fière du message de ce spectacle sur les droits des femmes et l’égalité. Merci pour ce voyage ❤️ – Sydney (@PersephoneIRL) 4 juillet 2020

En fait, je ne sais pas comment je vais me remettre de la fin des câblodistributeurs – 🦦 (@umraaaah_) 3 juillet 2020

