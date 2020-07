Cars 2 Retro Review | À l’affiche Disney Plus

Après le succès retentissant de «Cars», Pixar a décidé d’aller plus loin avec «Cars 2». Mais ils ne se sont pas nécessairement améliorés. Lightning McQueen a dépassé la Coupe du Piston et participe maintenant au Grand Prix mondial. Mais, il y a un complot des citrons pour faire exploser les voitures de course et il faudra une équipe internationale de superspies, qui confondent Mater avec un espion, pour arrêter le plan.

Cela vous a-t-il dérouté? C’est toujours déconcertant pour moi que c’était l’intrigue de la suite d’un film sur la course automobile et apprendre à apprécier de ralentir au milieu du pays. Pixar mérite d’être félicité pour ne pas avoir recyclé la première parcelle comme le font tant de suites. Ils ont vu une option audacieuse et ont décidé de la prendre. Je ne sais tout simplement pas à quel point cela fonctionne.

L’une des choses charmantes du premier film «Cars» était Mater. Si vous n’êtes pas fan de Larry the Cable Guy, il est agréablement surprenant de voir comment il brille dans le premier film en tant que résident de Radiator Springs qui adopte Lightning McQueen comme son meilleur ami. Mater est meilleur en tant que personnage secondaire à petites doses. Il transite pour codiriger ici et ce n’est tout simplement pas aussi amusant. Il cesse d’être agréablement charmant et devient grinçant. Au moins pour moi, je suis sûr que les autres le trouvent toujours charmant.

Le film est bien plus attrayant visuellement que le premier. Le scintillement et le glamour des sites de course internationaux brillent par le fait qu’il est facile de comprendre pourquoi ils ont choisi un Grand Prix du monde comme décor. Pixar a également commencé à se lancer dans les films de genre, il est donc logique qu’ils finissent par faire un film d’espionnage. Je ne suis tout simplement pas sûr que « Cars 2 » ait besoin de mélanger les genres de course automobile et d’espionnage.

Si vous lisez mon classement des films Pixar, j’ai eu cette seconde du bas. Mais, en fin de compte, cela ne signifie pas que je n’ai pas apprécié le film. Je m’en suis éloigné la première fois que je l’ai vu et je me suis dit: «c’était un peu stupide, mais amusant.» Je me suis senti comme ça à chaque visionnement répété, donc je suppose que vous pouvez dire que ça tient le coup.

L’un des points forts du premier film «Cars» est l’incorporation de tant de personnes du monde de la course automobile en tant qu’acteurs de la voix. « Cars 2 » ne livre pas de la même manière. Darrell Waltrip revient pour la suite et nous obtenons des personnages exprimés par David Hobbs et Jeff Gordon. Ce sont bien, mais je pense qu’ils ont raté une occasion en or de faire venir plus d’étoiles de course internationales en tant que voix de camée pour certains des coureurs.

Dans l’ensemble, c’est un bon film. Il s’agit du Pixar de niveau inférieur, qui est encore meilleur que le meilleur que beaucoup d’autres sociétés peuvent offrir. C’est une façon amusante de passer quelques heures, mais ne vous attendez pas à revenir poser des questions plus profondes sur le film comme vous le faites avec de meilleures offres Pixar.

Classement: 2,5 étoiles sur 5.

Que pensez-vous de « Cars 2? »

