Chaque projet «Millarworld» arrive bientôt sur Netflix

Netflix a d’énormes plans pour certaines franchises énormes, mais une des bulles est les plans de Netflix pour apporter l’univers Millarworld à Netflix. Voici tous les films, séries ou projets en cours de développement chez Netflix.

Comme vous le savez peut-être, le célèbre producteur de bandes dessinées a commencé à travailler avec Netflix en août 2017 avec l’acquisition de la majorité des propriétés publiées sous la bannière Millwarworld.

La dernière fois que nous avons fait une mise à jour sur tous les projets Millarworld, c’était en décembre 2018, mais de nombreux progrès ont été réalisés, alors voici notre mise à jour 2020.

Il y a BEAUCOUP à couvrir ici, donc sans plus tarder, voici tous les projets Mark Millar / Millarworld en développement chez Netflix.

Remarque: nous avons répertorié la progression du projet par rapport à ceux qui devraient sortir le plus tôt en haut.

Jupiter’s Legacy (série télévisée)

Type: Séries télévisées

Le projet qui sortira probablement en premier est Jupiter’s Legacy et ne sortira probablement pas avant «la fin du printemps 2021» malgré la fin du tournage.

La série devrait couvrir Jupiter’s Legacy 1 & 2 ainsi que Jupiter’s Circle 1 & 2.

Jusqu’à présent, parmi les acteurs annoncés pour Jupiter’s Legacy, on trouve Anna Akana, Jess Salgueiro, Humberly González, Tyler Mane, Kara Royster et une énorme liste d’autres stars.

La série a notamment perdu son showrunner à mi-chemin de la production avec le retrait de Steven DeKnight en septembre 2019.

Vous pouvez en savoir plus sur l’héritage de Jupiter dans notre énorme aperçu de la nouvelle série ici.

Jésus américain

Type: Séries télévisées

Surnommée une comédie d’action, cette série télévisée peut-être controversée sera diffusée en anglais et en espagnol, ce qui n’est pas différent du fonctionnement de Narcos si vous l’avez vu.

La série de bandes dessinées (qui a récemment vu sa deuxième entrée) parle du retour de Jésus-Christ sur Terre aux prises avec l’Antéchrist pour aider à sauver l’humanité.

Jusqu’à présent, aucune annonce de casting n’a été faite pour Jésus américain. Nous savons que Everardo Gout est à bord pour diriger. Il a travaillé sur Mars de National Geographic et réalisé des épisodes pour Luke Cage de Netflix et The Terror d’AMC.

Nous savons également que le tournage a commencé fin 2019 au Mexique et a terminé la production en février 2020.

American Jesus se termine en février et aucun de nos nouveaux projets ne sera lancé avant 2021. Comment allez-vous faire face? Voici un tout petit aperçu de tout ce que j’écris en ce moment depuis le bureau de rédaction de mon bureau. #NetflixLife pic.twitter.com/ZOvMGjpIrH – Mark Millar (@mrmarkmillar) 19 janvier 2020

L’ordre magique

Type: Séries télévisées

Cette série de bandes dessinées provient de Lindsey Beer, Olivier Coipel et Mark Millar et est composée de cinq familles différentes qui possèdent toutes des capacités magiques débarrassant le monde des menaces dangereuses.

James Wan, connu pour The Conjuring 2, est actuellement attaché comme l’un des réalisateurs.

L’Ordre Magique a le potentiel d’être le titre Millarworld le plus important et le plus important sur le chemin. C’est en partie parce que Mark Millar a taquiné qu’ils ont la capacité de connecter différents domaines qui pourraient signifier des croisements à l’avenir.

Le tournage devrait commencer dès que le tournage se poursuivra après que COVID-19 ait perturbé la plupart des productions.

C’est en avance! Je l’ai écrit l’année dernière, Olivier Coipel dessine maintenant et je commence The Magic Order 3 le mois prochain. C’est 5 volumes au total. PS notre émission @netflix filme dès la réouverture du monde! https://t.co/0wLD5suJxe – Mark Millar (@mrmarkmillar) 4 mai 2020

Le titre est aussi l’autre du premier lot de bandes dessinées publié par Millarworld sous la bannière de Netflix. Ils ont sorti une bande-annonce de la nouvelle série de bandes dessinées ci-dessous:

Sharkey The Bounty Hunter

Type: Film

Actuellement, Michael Bacall est attaché au projet en tant que producteur et scénariste. Il est surtout connu pour son travail sur Inglorious Basterds de Tarantino ainsi que sur Scott Pilgrim vs. the World et 21 Jump Street.

Sharkey est un chasseur de primes intergalactique qui parcourt la galaxie dans son camion de glaces propulsé par une fusée capturant des criminels pour leur gros score. Aidé par son partenaire de 10 ans, Sharkey est là pour obtenir la plus grosse prime de sa carrière.

La bande dessinée a été publiée pour la première fois par Netflix en novembre 2018, la première bande dessinée arrivant en 2019.

La dernière allumette que nous avons reçue de Mark Millar remonte à février 2019, qui a déclaré que le scénario était la chose la plus drôle qu’il ait jamais lue.

Puis-je dire tout de suite que le scénario de Sharkey The Bounty Hunter est le plus drôle que j’ai jamais lu? Si vous aimez la bande dessinée, attendez-vous de voir le film. Ce sera un régal total, total. Bon vieux Netflix! – Mark Millar (@mrmarkmillar) 21 février 2019

Huck

Type: Film

Theodore Melfi qui est derrière Hidden Figures et El Camino Christmas est derrière ce projet de film qui en est encore aux premiers stades de développement.

Une ville balnéaire tranquille a un secret incroyable, ce résident Huck a des cadeaux incroyables et spéciaux. Huck utilise ses dons pour faire une bonne action chaque jour, en échange des citadins en gardant le secret. Mais lorsqu’un nouveau résident s’installe dans la ville et informe les médias des capacités de Hucks, Huck n’a pas d’autre choix que de fuir la ville balnéaire et de déclencher une aventure qui le changera et tout pour toujours.

La dernière mise à jour du scénario date de mai 2020.

Le scénario Huck de @theodoremelfi ressemblait à tout ce dont j’avais besoin alors que je tournais les pages il y a quelques semaines. Le timing est évidemment complètement inattendu, mais son travail sur ce sujet se sent tellement bien pour la période de pure joie, je pense de l’autre côté de tout cela. – Mark Millar (@mrmarkmillar) 19 mai 2020

Impératrice

Type: Film

Empress est un autre film qui a été annoncé dans le cadre de la programmation originale de Millarworld.

Lindsey Beer est à bord pour écrire le scénario. Ses précédents crédits incluent Sierra Burgess est un perdant pour Netflix et sera également impliqué dans le Magic Order seir.es susmentionné

L’épouse d’un dictateur intergalactique décide de retirer ses 3 enfants de ses griffes maléfiques et de s’échapper dans son monde natal. Son mari ne lui permettra pas de s’échapper aussi facilement et utilise son pouvoir en tant qu’emporeur et envoie ses forces pour la traquer et la ramener. La planète l’Impératrice est la même Terre que nous, sauf que cette histoire se déroule il y a 65 millions d’années.

Nous n’avons pas eu de mises à jour majeures sur le film depuis septembre 2018, lorsque Mark Millar est allé sur Twitter pour chanter les louanges de Lindsey.

Empress sera un film spectaculaire. Pourquoi? Parce que Lindsey Beer !!!! https://t.co/JHRupJpL3N – Mark Millar (@mrmarkmillar) 30 septembre 2018

Prodige

Type: À déterminer

Ce projet est celui que nous connaissons le moins en dehors de sa page IMDb plutôt limitée avec Netflix attaché.

La description du projet est la suivante:

« Le super génie Edison Crane fait face à son premier vrai test sous la forme d’une menace de fin de monde que seul le sien pourrait affronter. »

Il y a encore plus de chances sur le chemin. En avril 2020, Mark Millar a annoncé que 3 projets secrets étaient également en cours.

Absolument. Requiem de Jupiter, Magic Order 2 et 3 projets secrets que j’écris d’abord dans Netflix. https://t.co/S21jvUixap – Mark Millar (@mrmarkmillar) 17 avril 2020

Quelle série ou film de Millarworld attendez-vous le plus avec impatience? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.