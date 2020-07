Christian Gálvez a déjà un format Mediaset pour revenir à la télévision

Mediaset España vise déjà la programmation de la saison d’automne. Il y a quelques jours à peine, il a partagé une vidéo avec ce que seront ses paris de septembre pour Cuatro, mais Il a aussi d’autres projets en tête qu’il dévoilera progressivement, comme celui qui sera présenté par Christian Gálvez.

Annonces :

Christian Galvez

Manuel Villanueva, directeur du contenu de Mediaset Espagne, a annoncé que le groupe de communication travaille sur un nouveau format qui convient au profil de Gálvez, comme l’a révélé un entretien avec EFE. Villanueva prévoit que le projet est à un stade « très avancé » et que « ce n’est pas un concours ».

La saison 2020/21 de Mediaset

Parmi les paris du groupe pour la saison prochaine figurent la deuxième édition de «L’île des tentations», avec Sandra Barneda en charge, et la première de «Idol Kids», le très attendu spectacle de talents musicaux présenté par Jesús Vázquez et mettant en vedette Edurne, Isabel Pantoja et Carlos Jean sur son jury.

Dans le cas de Cuatro, Mediaset a décidé d’accorder la troisième saison de «The Good Doctor» après la deuxième n’a pas eu beaucoup de succès sur Telecinco. Parmi les autres offres figurent de nouveaux épisodes de «The Gipsy Kings», «In the spotlight», «Flying I am going» et «Fourth Millennium» et la première de «Samantha and the life of …» et «Women au pouvoir ».