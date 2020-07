Comment Ariela et Biniyam se sont-ils rencontrés?

Les fans ont rencontré un tout nouvel ensemble de couples dans la saison 2 de 90 Day Fiancé: The Other Way, dont Biniyam Shibre et Ariela Danielle. Ariela semble prête à fonder une famille avec Biniyam en Éthiopie, bien que le couple ait connu plusieurs obstacles en cours de route. Les téléspectateurs se demandant si Ariela et Biniyam sont toujours ensemble, c’est ainsi qu’ils se sont rencontrés pour la première fois.

Ariela et Biniyam sur ’90 Day Fiance: The Other Way’

Qui sont Ariela et Biniyam de ‘90 Day Fiancé: The Other Way’?

Ariela est originaire de Princeton, New Jersey. Elle travaille comme pigiste

écrivain et aide à temps partiel dans la clinique de son père. Elle a un amour pour

voyageant à travers le monde et une fois vécu en Argentine pendant quelques années.

En Argentine, Ariela a déclenché une romance avec un homme nommé Leandro.

Elle voulait qu’il déménage aux États-Unis avec elle et a dû faire le nœud

Arangez-vous pour que cela arrive. Malheureusement, les choses n’ont pas fonctionné à long terme et la

couple divorcé après 10 ans de mariage.

«J’étais jeune et immature et je me suis définitivement précipité dans un

une responsabilité pour laquelle je n’étais pas prête », a expliqué Ariela dans l’émission.

Biniyam, quant à lui, vient d’Ethiopie. La femme de 29 ans travaille comme danseuse, gymnaste, martiale

artiste et chorégraphe. Il est également un combattant amateur du MMA et régulièrement

met à jour les fans sur ses objectifs de fitness sur les réseaux sociaux.

Dans la saison 2 de 90 Day Fiancé: The Other Way, nous avons appris qu’Ariela et Biniyam attendaient un enfant ensemble. Bien qu’elle soit prête à fonder une famille avec Biniyam en Éthiopie, les deux ont rencontré plusieurs obstacles qui ont mis leur relation en péril.

A l’intérieur des premières luttes d’Ariela et de Biniyam

Au début de la saison 2, Ariela a prévu un voyage en Ethiopie

afin que Biniyam puisse être présent pour la naissance de leur fils. Mais elle devra faire face

plusieurs problèmes s’adaptant à la vie dans le pays natal de Biniyam.

Cela comprend la façon dont certains appartements de la ville ne disposent pas

salles de bains ou cuisines et les inquiétudes d’Ariela concernant la qualité des soins de santé

système. Nous ne savons pas si Ariela va rester en Éthiopie ou retourner dans le

Les États-Unis vont accoucher, mais une relation antérieure menace de les déchirer.

En parlant de son voyage en Éthiopie avec ses parents, Ariela

a révélé que Biniyam était marié à une Américaine. Tout comme leur

situation actuelle, Biniyam et sa première femme sont tombés enceintes au début de leur

relation.

L’ancienne épouse de Biniyam n’a pas apprécié la vie en Éthiopie et a déménagé

de retour aux États-Unis avec leur fils. Biniyam a très peu de contacts avec son fils et

ne l’a pas vu depuis que son ex-femme a fait le pas.

Après avoir entendu l’histoire, la famille d’Ariela a exprimé ses inquiétudes

sa relation avec Biniyam. Son frère, Brad, a même avoué qu’il pensait

Biniyam pourrait l’utiliser pour retourner aux États-Unis.

Pour rendre les choses encore plus compliquées, Ariela a dit à ses parents

qu’elle veut que son fils soit élevé juif. Le seul problème avec cela est que

Biniyam est un chrétien orthodoxe.

Ariela a rencontré Biniyam en Éthiopie

Malgré leurs premières difficultés, les fans sont définitivement enracinés pour

Ariela et Biniyam dans la saison 2 de 90 Day Fiancé: The Other Way. Nous ne savons pas si

les choses vont s’arranger pour la paire, mais nous savons comment ils se sont rencontrés à l’origine.

Selon In

Touchez Hebdomadaire, Ariela et Biniyam se sont croisées au hasard quand elle

s’est rendue en Éthiopie après avoir finalisé son divorce. Bien qu’Ariela et Leandro

avait été séparée pendant trois ans, elle n’était toujours pas prête pour une relation

et ne s’est rendu en Éthiopie que parce que le billet d’avion était «bon marché».

«J’attendais un taxi devant un hôtel local et j’ai vu un gars très attirant. J’ai crié: «Je ne vous connais pas de quelque part?» Et cela a vraiment fonctionné », a expliqué Ariela.

Les deux sont sortis ensemble quelques mois avant qu’Ariela ne découvre qu’elle

était enceinte. Elle est retournée à la maison pour donner à son bébé des soins prénatals appropriés, bien que

elle prévoit pleinement de retourner en Éthiopie afin que Biniyam puisse profiter de la naissance

de leur fils.

De nouveaux épisodes de 90 Day Fiancé: The Other Way sont diffusés le lundi soir sur TLC.