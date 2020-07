NCIS:

La star de Los Angeles Chris

O’Donnell est acteur depuis 1986. Voici comment sa mère, Julie, savait

il allait être célèbre.

Chris O’Donnell sur «NCIS: Los Angeles»

Chris O’Donnell sur NCIS Los Angeles | CBS via .

O’Donnell joue G. Callen sur NCIS: Los Angeles depuis le début du spectacle en 2009. Callen a eu beaucoup de problèmes quand il était adolescent. Heureusement, Hetty Lange s’est intéressée à lui et est devenue son mentor. Des années plus tard, il a rejoint NCIS et s’est associé à l’agent Sam Hanna (LL Cool J). Les deux sont devenus non seulement des collègues mais des amis proches.

O’Donnell est également proche de LL Cool J lorsque les caméras ne sont pas

roulant. Lors d’une interview avec Rachael Ray, O’Donnell dit que LL Cool J est juste

Comme un frère. « C’est une chose fraternelle où je suis aussi proche de lui que n’importe qui

J’ai déjà travaillé avec lui et il sera toujours un ami très cher », explique O’Donnell. « Mais

au même moment, nous pouvons nous rendre fous. C’est comme avec tes frères et sœurs

quand vous grandissez et que vous vous harcelez sans arrêt et

devient presque l’objectif de la journée. Il me supporte. C’est un bon sport pour

il. »

Comment Chris O’Donnell est devenu célèbre

O’Donnell a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de 1986 de la série Jack et Mike intitulé «Cry Uncle». Il a joué le personnage Evan. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1990 Men Don’t Leave, dans lequel il a joué le personnage Chris Macauley. L’année suivante, il a joué Buddy Threadgoode dans Fried Green Tomatoes. O’Donnell décroche son premier rôle télévisuel récurrent dans The Practice. Il a joué Brad Stanfield pendant quatre épisodes en 2003.

Les autres films d’O’Donnell incluent des apparitions à l’école

Cravates, Parfum de femme, Les Trois Mousquetaires, Cercle de

Amis, Batman Forever et Batman & Robin.

Comment la mère de Chris O’Donnell savait qu’il serait célèbre

Lors d’une interview avec Entertainment Tonight, O’Donnell’s

sa mère raconte comment elle savait que son fils serait un jour une grande star. Elle raconte

accueillir son fils avait l’habitude de changer de vêtements plusieurs fois par jour, comme s’il faisait un

changement de garde-robe. C’était presque comme s’il savait qu’il était destiné à devenir acteur.

«Quand il avait 3 et 4 ans, il changeait de vêtements trois fois par jour, alors je me suis dit qu’il allait se lancer dans quelque chose», explique la mère d’O’Donnell. « Et je plierais [the clothes], les remettre dans le tiroir, puis il en sortait un autre. »

