Confinement Coronavirus : Regarder Netflix avec ses amis avec Netflix Party

La distanciation sociale semble simple jusqu’à ce qu’elle soit votre réalité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Croyez-moi quand je vous dis que je comprends l’incertitude et le stress que vous ressentez.

C’est pourquoi, en période de quarantaine des coronavirus, il est urgent de trouver des moyens de se connecter numériquement avec ses amis et sa famille au-delà des appels sur FaceTime. Il faut une certaine forme d’interaction, même si c’est pour regarder des films et des séries. Si vous ne pouvez pas aller au cinéma, rendre visite à un ami ou à votre partenaire, la solution est de faire une fête Netflix par le biais d’une application.

Pour tout savoir sur Netflix Party, rendez-vous sur le site officiel.

Grâce à la COVID-19, une fête Netflix sera la norme et la solution à la distance. Cela est possible grâce à l’application gratuite Chrome qui fonctionne comme une extension du navigateur et permet la synchronisation de la vidéo dans Netflix, sans beaucoup de mise en mémoire tampon. Vous pouvez donc vous synchroniser pour regarder le même film ou la même série, exactement au même moment, avec une autre personne au loin.

This is the point we have come to. I recommend downloading Netflix Party Chrome Extension if you want to watch Netflix with your friends while social distancing🤧 pic.twitter.com/ilW9ueVIRw

— Carla Rubio (@carlaaarubio) March 17, 2020