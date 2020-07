Critique de Miracle Retro | À l’affiche Disney Plus

Aujourd’hui est le 4 juillet, jour observé et célébré aux États-Unis comme le jour de l’indépendance. Bien que ce soit une folle année 2020, je voulais revenir sur l’un des plus grands moments de l’histoire du sport américain, le Miracle on Ice. Février a marqué 40 ans depuis que l’équipe olympique américaine de hockey a provoqué un bouleversement incroyable de l’Union soviétique aux Jeux olympiques d’hiver de 1980 à Lake Placid, New York. Et, Disney a aidé à immortaliser ce moment dans le film « Miracle ».

Pour mon argent, c’est le meilleur film de sport disponible sur Disney + en ce moment. Bien que certaines parties aient évidemment été modifiées pour un effet dramatique, c’est une grande dramatisation des événements qui ont conduit au bouleversement. C’est le mélange parfait d’action et de drame. Bien que vous ne connaissiez pas trop bien les joueurs, vous en avez assez pour ressentir leur joie lorsqu’ils sont sélectionnés pour l’équipe et leur douleur lorsqu’ils ne sont pas à la hauteur.

Le film est principalement un regard sur Herb Brooks, l’entraîneur de hockey collégial du Minnesota sélectionné pour diriger un groupe de collégiens contre les meilleures équipes nationales de hockey au monde. Kurt Russell brille ici en tant que Herb Brooks. Dans sa jeunesse, Russell est apparu dans plusieurs films d’action en direct pour « The Wonderful World of Disney » et a fourni la voix de Copper dans « The Fox and the Hound ». Ici, un Russell beaucoup plus âgé, incarne le look, la marche et le discours de Herb Brooks. Si vous avez déjà vu des images de Herb Brooks de la fin des années 70 et du début des années 80 et que vous les avez placées à côté de Kurt Russell, vous verrez que Russell correspondait presque parfaitement à l’image de Brooks.

L’un des moments les plus cool, qui a évidemment été ajouté pour augmenter le drame, est le moment en Norvège où Mike Eruzione intensifie pour proclamer qu’il joue pour les États-Unis d’Amérique. C’est un moment qui démontre à Brooks qu’il parvient à ses joueurs à travailler ensemble et à jouer pour leur pays. Avant ce moment, chaque fois que Brooks demandait aux joueurs pour qui ils jouaient, ils disaient tous leurs noms de collège. C’était le moment où quelqu’un jouait pour quelque chose de plus grand. C’est un moment qui peut inculquer le patriotisme chez certains et le nationalisme chez d’autres. J’espère que davantage d’Américains qui voient cette scène se sentent patriotiques plutôt que nationalistes. C’est un véritable amour du pays que j’aime voir.

Ce film est ce qui a commencé mon vrai fandom de hockey. J’avais regardé le hockey de temps en temps avant cela. Je n’avais pas l’intention de regarder trop de matchs avant de voir ce film. Je regardais mon équipe préférée en séries éliminatoires et c’était à peu près tout. Je suis sorti de ce film en voulant regarder plus de hockey et je suis accro depuis. Je savais que c’était un grand film quand j’étais assis au théâtre, sur le bord de mon siège, attendant juste de voir ce qui allait se passer ensuite. À ce moment-là, j’étais aussi ravi que quiconque de voir comment cela se passait, même si je savais déjà que Mike Eruzione avait marqué le but vainqueur. Je m’en fichais. J’étais perdu dans l’histoire. J’étais perdu dans l’action. Et j’adore m’y perdre à chaque fois que je regarde ce film.

Classement: 5 étoiles sur 5

Qu’avez-vous pensé de « Miracle? »

