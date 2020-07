Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

Stranger Things revient pour une quatrième saison à Netflix en 2021 et c’est le premier anniversaire de la saison 3 qui a frappé Netflix. La production étant suspendue mais devant redémarrer en septembre, voici la dernière de la saison 4. Nous inclurons des spéculations sur la date de sortie, des mises à jour de production, de nouveaux acteurs et tout ce qui est pertinent.

Les Duffer Brothers et tous les acteurs et l’équipe impliqués ont fait un travail incroyable en faisant de Stranger Things l’émission phare sur Netflix. Depuis les débuts de la série en juillet 2016, le spectacle est devenu de plus en plus fort et est désormais incarné dans la culture pop.

La troisième saison de Stranger Things est sortie le 4 juillet 2019.

Alors allons-y. Plongez dans tout ce que vous devez savoir sur la saison quatre de Stranger Things.

Stranger Things a-t-il été renouvelé pour la saison 4 et quand sortira-t-il?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (dernière mise à jour: 30/09/2019)

Après quelques jours de taquineries jusqu’au 30 septembre 2019, Netflix a finalement confirmé que Stranger Things reviendrait pour une quatrième saison.

En outre, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessus, Netflix a signé un accord pluriannuel avec The Duffer Brothers. Cette entente s’ajoute à celle que Netflix a déjà conclue avec Shawn Levy, producteur de la série.

L’annonce de la saison 4 s’est accompagnée d’une vidéo avec les sous-titres «Nous ne sommes plus à Hawkins».

Vous pouvez voir une version étendue de l’annonce sur YouTube où l’horloge joue davantage un rôle. Cela pourrait-il suggérer que nous allons voir un saut dans le temps?

À l’origine, nous nous attendions à la sortie de la saison 4 de Stranger Things en 2020, comme le révèle ce Tweet des Stranger Writers ci-dessous.

Cependant, avec l’arrêt de la production (voir ci-dessous pour plus de détails à ce sujet), la série est maintenant officiellement retardée en 2021. Cela est confirmé par la page IMDb mise à jour.

Mises à jour de production pour la saison 4 de Stranger Things

Quel est le statut de production de Stranger Things saison 4: Redémarrage prévu en septembre 2020 (Dernière mise à jour: 07/04/2020)

Grâce à notre source, nous savons que le tournage de la saison 4 de Stranger Things a commencé le 7 janvier 2020. Nous avons également appris que le tournage devait se terminer par 5 août 2020.

Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus en cours, le tournage a depuis été suspendu depuis mars 2020. On pense que la série était en tournage en deux épisodes avant que les retards ne se produisent.

La production se poursuivra lorsqu’il sera sûr pour les acteurs et les membres de l’équipe de revenir sans risque de contracter le coronavirus. Pour la plupart des endroits, le tournage devrait commencer fin juin ou juillet, mais il n’y a encore rien d’officiel pour Stranger Things.

Où se déroule le tournage?

Pour la première fois dans l’histoire du spectacle, une partie de la production aura lieu en dehors d’Atlanta.

Comme nous l’avons appris dans la bande-annonce, l’équipe derrière Stranger Things avait commencé à filmer intensivement à Vilnius, en Lituanie. En plus des images de plateau, Movieweb a annoncé avoir filmé à cet endroit en février 2020.

En Géorgie, la série a déjà filmé des scènes au lycée selon une source. Vous pouvez trouver une liste complète de tous les spots de tournage connus de Géorgie pour Stranger Things ici. Il a également été signalé que le tournage avait également eu lieu à Rome (une ville de Géorgie). Le code de production pour ST4 selon Atlanta Magazine est MCFLY, M247 MULE.

Vous pouvez voir des images divulguées de la série 4 de Stranger Things dans cette vidéo publiée sur Twitter.

La majeure partie du tournage aura de nouveau lieu à Atlanta, en Géorgie. De plus, nous savons que la série est filmée sous le titre provisoire de «TARECO». Un Tareco est un biscuit brésilien originaire de la région du Nord-Est.

Stranger Things se dirige vers le Nouveau-Mexique pour le tournage de certaines parties de la quatrième saison. La confirmation de qui / où et quels acteurs filmeront au Nouveau-Mexique ne s’est pas produite. Cela pourrait entraîner une autre finale culminante, ou peut-être des scènes pour Hopper? Ou peut-être que les Byers et Eleven ont déménagé jusqu’au Nouveau-Mexique pour s’éloigner le plus possible de Hawkins, dans l’Indiana.

À la mi-juin 2020, nous avons obtenu la confirmation que l’intégralité du script avait été achevée pour la saison 4 de Stranger Things. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas été achevé avant le Tweet suivant, mais c’est la première fois que nous entendons de toute façon.

Début juillet 2020, nous avons reçu plusieurs mises à jour concernant l’état de la quatrième saison. Wolfhard, qui incarne Mike dans la série, a déclaré à The Guardian que la série était en avance sur le calendrier avant l’arrêt de la production.

« C’était parfait. Nous étions en avance sur le calendrier, ce qui ne s’est jamais produit auparavant, car il n’y a jamais d’approche réaliste de la programmation, et puis boom, ça s’est arrêté, et tout le monde a dû rentrer à la maison, et tout le monde est tellement triste… »

Le Hollywood Report a également annoncé le 2 juillet que la série devait actuellement reprendre le chemin du tournage le 17 septembre 2020.

La saison quatre est-elle la dernière saison de Stranger Things?

Regarder au-delà de la saison 4 pour Stranger Things est difficile, d’autant plus que nous ne savons pas encore comment l’histoire se terminera dans la nouvelle saison.

Shawn Levy, cependant, a parlé de l’avenir de l’émission en disant:

«Je veux dire que je dirai que nous avons un bon sens des choses qui se passent dans la saison quatre. La saison quatre est définitivement en cours. Il y a beaucoup de possibilité d’une saison au-delà de celle-ci, qui est actuellement indécise. Et ce que je dirais simplement fait partie du chaos et de l’amusement de cette émission en particulier, c’est que tandis que les Duffers et la salle de l’écrivain et nous, les producteurs, décrivons toute la saison, les Duffers utilisent vraiment le processus d’écriture pour revisiter, réévaluer et remettre en question tous leurs hypothèses antérieures. Donc, même si nous commençons toujours par avoir une bonne idée des principaux arcs de la saison. Nous sommes toujours prêts pour les changements et les surprises parce que si les Duffers tombent sur une inspiration différente ou surprenante pendant qu’ils réécrivent le script, nous allons suivre cette inspiration et lancer quelques idées afin d’en embrasser de nouvelles qui sont plus excitantes. . Et je ne doute pas que la saison 3 ne fera pas exception. »

Qu’ont à dire les frères Duffer?

Mais d’après ce qui a été dit, on ne sait toujours pas si une cinquième saison se déroule ou non. Même les Duffer Brothers ne savent pas où ils en sont pour une cinquième saison. Dans une interview avec Enews, les Frères ont dit ce qui suit:

Ross:

« Nous ne savons pas vraiment. Je pense que vous savez, quatre à cinq saisons sont probablement là où nous finirons, mais qui sait? Je veux dire, aucun de ces officiels, et nous savons où nous voulons aller. Nous essayons de savoir encore combien de temps il faudra pour y arriver, alors nous verrons. «

Mat:

«C’est difficile, comme quatre semble court, cinq semble long. Je ne sais donc pas quoi faire. «

Nous avons cependant plus à attendre de The Duffer Brothers et de Shawn Levy qui ont tous des accords de sortie exclusifs avec Netflix au cours des prochaines années.

Quel est le nombre d’épisodes et les noms d’épisodes de Stranger Things saison 4?

La quatrième saison recevra également huit épisodes comme les première et troisième saisons.

Le 7 novembre (jour de Stranger Things Day), le compte Twitter de Stranger Writers a annoncé le nom du premier épisode et son auteur.

Épisode 401 – «Chapter One: The Hellfire Club» – Écrit par The Duffer Brothers

Que pouvons-nous attendre de la saison quatre de Stranger Things?

La saison trois nous a laissé beaucoup à méditer pour la saison prochaine. Nous pouvons nous attendre à ce que certains des éléments suivants soient révélés.

Qui est « l’Américain? »

Cette question a depuis été résolue grâce au teaser Netflix sorti pour Stranger Things saison 4.

Comment Hopper a-t-il survécu? Eh bien, nous n’avons jamais vu le corps de Hopper désintégré par l’explosion de puissance de la machine russe, mais nous sommes partis pour assumer le pire.

Hopper a dû utiliser l’ouverture entre les mondes de la machine pour sauter de Hawkins au Kamchatka. Alternativement, il a peut-être fini dans l’Upside Down, seulement pour être attrapé par les Russes.

Il y a toutes les chances que Hopper puisse utiliser la machine pour faire un voyage de retour aux États-Unis. Nous soupçonnons que le démogorgon pour animaux de compagnie détenu par les Russes pourrait avoir un rôle à jouer dans la fuite éventuelle de Hopper.

Les Byers et Eleven vont-ils retourner à Hawkins?

Après les adieux en larmes à leurs amis et Hawkins, les Byers et Eleven se sont éloignés de nouveaux pâturages. Avant de quitter Mike et Eleven ont clairement indiqué qu’ils parleraient et visiteraient aussi souvent qu’ils le pourraient. Mike ira chez Byers pour Thanksgiving et Eleven demandera à Joyce si elle peut rester chez Mike pour Noël.

Nous espérons que la prochaine saison sera basée à Noël, ce qui donnerait aux écrivains une raison facile d’écrire des personnages pour être à Hawkins en même temps. Quoi qu’il en soit, des personnages tels que Eleven et Will sont essentiels à l’histoire grâce à leur connexion à l’Upside Down.

Le retour de Jonathan à Hawkins coïnciderait avec sa relation avec Nancy Wheeler. Quant à Joyce, elle suivrait probablement juste pour s’assurer que Will et Eleven sont en sécurité.

Comment le Mindflayer reviendra-t-il?

Si quelqu’un pensait que le Mindflayer a été détruit, il se trompe malheureusement. La créature vue tout au long de la troisième saison était un conduit utilisé par le Mindflayer et non le Mindflayer lui-même. Avec la connexion entre l’Upside Down et notre monde fermée, le corps du conduit a perdu son «signal» pour le Midnlfayer, ainsi le corps a été détruit.

Le Mindflayer est sain et sauf dans l’Upside Down mais est piégé pour l’instant. Il reviendra certainement avec vengeance et tentera probablement de se venger de la ville de Hawkins après avoir été contrecarré deux fois.

La façon dont il reviendra sera très intéressante. Les deux dernières occasions où il possédait des humains ne se sont pas déroulées comme prévu. Posséder sans doute l’un des Russes serait une bien meilleure option qu’un adolescent de Hawkins.

Les Russes ont-ils apprivoisé un Demogorgon?

La grande révélation à la fin de la quatrième saison s’est avérée être un Demogorgon capturé par les Russes. Au début, il semblait que les Russes avaient trouvé un Demodog jusqu’à ce qu’il se tienne sur ses pattes arrière révélant la véritable forme de la créature.

Les Russes envisagent d’ouvrir un portail vers l’Upside Down au Kamchatka a dû être un succès. Alors que l’installation de Hawkins a été fermée, la base du Kamchatkan est toujours pleinement fonctionnelle. Étant donné le temps de perfectionner la recherche, la machine peut maintenant donner aux Russes l’accès à Upside Down quand ils le souhaitent.

La façon dont ils sont venus pour capturer un Demogorgon n’est pas claire, mais peut-être qu’ils ont pu trouver l’un des spawns similaires à l’animal de compagnie de Dustin D’Artagan dans la saison 2. Cela donnerait une pause pour expliquer que les Demodogs sont en fait le stade juvénile ou chiot du Demogorgon.

La connexion de Dustin à D’Artagan nous donne également des raisons de croire que les créatures de l’Upside Down peuvent former des liens, même petits. Donc, si les Russes ont élevé ce Demogorgon particulier dès la naissance / la ponte, alors ils ont peut-être pu apprivoiser le monstre. Ou du moins, le Demogorgon aime être nourri régulièrement et les Russes peuvent étudier la créature. De plus, le Demogorgon a la capacité d’entrer et de sortir de l’Upside Down, ce qui nous amène à nous demander pourquoi il resterait volontiers dans une cage.

Plus d’expériences à paraître?

Au cours de la deuxième saison, nous avons appris qu’Eleven n’était pas la seule expérience à s’échapper du Département de l’énergie. Huit a également pu s’échapper et elle s’est donné pour mission de vaincre les personnes liées aux expériences. Comme Eleven, Eight a également montré ses propres pouvoirs. Au lieu de capacités télékinésiques comme Eleven, Eight pourrait lancer des illusions, devenir invisible à travers ses illusions et aussi la clairvoyance.

Nous n’avons pas vu d’autres expériences dans la saison 3, mais le réalisateur et producteur exécutif Shawn Levy a fortement laissé entendre que nous pourrions en voir plus à l’avenir:

« Je pense que nous avons clairement laissé entendre qu’il y a d’autres chiffres, et je ne peux pas imaginer que le monde ne connaîtra que Eleven and Eight »

Plusieurs membres de la distribution et membres de l’équipe ont parlé de la saison 4, alors voici un résumé de ce qu’ils ont dit.

Hiro Koda (avec qui nous avons récemment eu une interview) qui est le coordinateur des cascades pour Stranger Things a déclaré ce qui suit:

«Ça va être épique. Il y a beaucoup de bonnes surprises et toutes vos personnes préférées y sont, ça va être si bon. C’est tellement épique. J’ai lu près de huit scripts maintenant, c’est assez génial. Je ne sais pas combien nous allons en avoir. «

David Harbour a taquiné ce qui attend Hopper pour la saison 4 en disant:

« Je sais précisément que dans la saison 4, nous vous donnerons une grande, énorme révélation sur la trame de fond de Hopper »

Il y a également eu quelques autres fuites sur la saison 4, notamment:

Trois autres adolescents censés rejoindre le casting principalStarcourt Mall reviendrontDr. La rumeur veut que Brenner soit toujours en vie.Une nouvelle maison (probablement où Will et sa famille déménageront) figurera dans la nouvelle saison.Annonces de diffusion pour la saison 4 de Stranger Things

La plus grande question de casting avant la saison 4 était de savoir si David Harbour reviendrait.

Grâce à un tweet de Netflix en février 2020, nous avons maintenant la confirmation que David Harbour reviendra au rôle de Jim Hopper dans la saison 4.

Grâce à la première bande-annonce, nous savons que Tom Wlaschiha sera présenté dans la saison 4. Son rôle exact et dans quelle mesure il sera présenté n’a pas encore été appris.

Fin février 2020, Netflix a confirmé que Priah Ferguson était passé à une série régulière pour la quatrième saison. Elle a joué le rôle d’évasion d’Erica Sinclair dans la saison 3.

Il y a beaucoup de nouveaux rôles à venir dans Stranger Things dans la quatrième saison, nous attendons simplement la confirmation des acteurs qui seront interprétés dans les nouveaux rôles.

Nous avons également appris en avril 2020 que Nikola Đuričko serait dans la saison quatre:

En juin 2020, la plupart des acteurs principaux étaient censés revenir, y compris les cinq enfants principaux, mais un nom manquant notamment un jour 2021 est Dacre Montgomery qui a joué Billy. Son personnage est décédé dans la saison 3, ce n’est donc pas trop surprenant.

Toujours en juin 2020, certaines cassettes d’audition ont fait surface en ligne avec des acteurs essayant de devenir des soi-disant «membres du club hellfire». Cela n’est pas confirmé par Netflix lui-même, il convient de le noter.

Fin juin 2020, une autre audition a été divulguée pour quelqu’un qui cherchait à obtenir une part de caractère militaire.

En juillet 2020, la star de Agents of SHIELD, Joel Stoffer, a été désignée par ComicBook pour jouer un rôle dans la nouvelle saison. Son rôle devrait être petit, l’acteur racontant à ComicBook:

«Je ne m’attends pas à ce que cela devienne quelque chose comme à long terme, mais ça arrivera. Ils me contactent et j’irai en Géorgie, à Atlanta, et je tirerai quand ils se remettront en marche. Parce qu’ils sont évidemment fermés depuis un moment. «

Autres nouvelles de Stranger Things

«Les producteurs-scénaristes Matt et Ross Duffer réalisent un autre acte magistral de chimie, mélangeant des hommages à une cavalcade de médias des années 1980 pour créer un spectacle qui bouillonne de plaisir original et d’inclusivité dans sa troisième saison. En partie de science-fiction, en partie d’horreur, en partie de drame de complot du gouvernement, il bascule sans cesse entre les modes et les attentes, en gardant les téléspectateurs sur leurs gardes et sur le bord de leurs sièges. »

Milly Bobby Brown était l’invitée vedette de juillet 2020 de l’initiative Queue de Netflix où elle interviewe certaines des plus grandes stars de la plate-forme.

