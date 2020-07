Date de sortie potentielle, scénario et réaction de la bande-annonce!

Attaque contre les studios d’animation Titan MAPPA

La quatrième et dernière saison d’Attack on Titan est encore dans quelques mois, mais l’excitation grandit de plus en plus pour ce qui est en magasin.

Quand il s’agit d’anime, il n’y a probablement pas de spectacle plus grand que Attack on Titan (au figuré et au sens littéral).

L’anime est aimé par des millions de personnes à travers le monde et est devenu l’une des séries en cours les plus regardées du genre.

Après la deuxième partie de la saison 3, insensée et pleine d’adrénaline, les fans attendent patiemment des nouvelles sur la première du quatrième épisode.

En mai 2020, il a été annoncé que la série allait remplacer la production par MAPPA et nous avons vraiment commencé à lancer le train hype Attack on Titan saison 4.

Voici tout ce que vous devez savoir quand la quatrième partie du scénario AoT sera publiée et ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Attack on Titan saison 4: date de sortie

Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons pas de date de sortie officielle pour la saison 4 d’Attack on Titan, mais nous savons qu’elle devrait sortir en octobre 2020.

Cependant, avec la pandémie de coronavirus en cours qui arrête la production de nombreux anime (et la réputation que l’AoT a de retarder les dates de sortie), il est possible que cela soit repoussé.

«Même si la sortie a été prévue pour l’automne, en raison de cette pandémie en cours, le personnel n’est pas disponible pour le travail de production. Ils doivent travailler avec l’équipe restreinte qui nous ralentit l’action. » – Le rugissement de la nation.

Il y a également eu des rapports non confirmés selon lesquels il s’agirait d’une saison divisée en deux cours de 10 et 12 épisodes – similaire à la façon dont la saison 3 a été publiée.

Ce que nous savons, c’est que la quatrième saison sera la dernière attaque de Titan. Le créateur du manga original, Hajime Isayama a déclaré à Shin Joho 7days Newscaster: «J’ai l’impression de vouloir le terminer. J’ai l’impression que je suis presque à la fin d’un marathon. «

La saison 4 d’Attack on Titan sera publiée sur Funimation via Hulu – il est probable que la saison ne sera jamais diffusée sur Netflix.

MISE À JOUR: Il vient d’être annoncé à FunimationCon 2020 qu’il y aura un film original Attack on Titan à venir plus tard cette année intitulé ‘Chronicle’ qui récapitulera la saison 1 – 3. Nous prévoyons que cela sera publié dans les semaines précédant la première de la saison 4, alors gardez un œil sur cela dans les prochaines semaines.

Attack on Titan saison 4: Plot

La saison 4 suivra l’histoire du chapitre 91 de la série manga, mais c’est sans doute le seul spectacle qui ne devrait pas être gâché pour les fans. Alors, que pourrait nous réserver la saison 4 sur la base de la saison 3 et de la bande-annonce révélatrice.

Très probablement, la quatrième saison continuera l’intrigue de la saison 3 et se concentrera sur ce qui est arrivé à Eren et à son équipe.

«Cette fois, on s’attend à ce que l’histoire aille à l’étranger alors que le corps d’enquête fait des progrès importants. Le protagoniste Eren ainsi que Mikasa, Levi et Armin traverseront la mer et découvriront des détails passionnants. » – Le rugissement de la nation.

fuuuuuuuuuuuck moi l’attaque sur le manga Titan se déclenche. Pas de spoilers mais la saison 4 va littéralement surpasser tout ce qui s’est passé les saisons précédentes. Confiance. – 𝕞𝕣.𝕫𝕖𝕝𝕫 🤠 (@mrzelz) 11 juin 2020

Cette prédiction a été quelque peu confirmée par la bande-annonce, qui montre un paysage complètement nouveau et qui ressemble à un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Nous voyons également plusieurs nouveaux titans et bien que nous ne nous attendions pas à ce qu’ils jouent le rôle principal dans la saison 4, ils peuvent en effet influencer la bataille finale avec Marley. Bien qu’il y ait aussi des rumeurs selon lesquelles une toute nouvelle capacité de titan jouera un rôle énorme dans la saison 4.

Attack on Titan season 4: Trailer reaction

Alors que octobre peut sembler loin, les fans de la série sont impatients de voir enfin comment la série se termine.

Il est sûr de dire qu’après avoir regardé la bande-annonce de la saison 4, il n’y avait pas un seul fan de l’anime qui n’était pas excité.

J’ai enfin eu la chance de regarder la bande-annonce de la saison 4 d’Attack on Titan et je suis tellement excité rn 😭 – Dej (@_devildej) 4 juin 2020

L’attaque de Titan à la fin de la saison 4 diminuera au fur et à mesure que le… hold up * se racle la gorge (LE PLUS GRAND ANIME DE TOUS LES TEMPS !!!!!) pic.twitter.com/TmCgrFANB1 – iRregular (@Karmmabender) 11 juin 2020

Attack on Titan saison 4 trailer 🔥🔥🔥🔥 – Leonaidis7 (@ ajacob310) 4 juin 2020

La bande-annonce de Attack on Titan Season 4 est géniale mais je dois attendre OCTOBRE – Min (@MinMinininin) 9 juin 2020

