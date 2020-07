Disney annonce un accord global de premier regard avec Colin Kaepernick

La Walt Disney Company a annoncé un accord global de premier regard avec le bras de production de Colin Kaepernick, Ra Vision Media. Le partenariat se concentrera sur la narration d’histoires scénarisées et non scénarisées qui explorent la race, l’injustice sociale et la quête d’équité, et fournira une nouvelle plate-forme pour présenter le travail des réalisateurs et producteurs noirs et bruns. L’accord de premier regard s’étendra à toutes les plates-formes Walt Disney, y compris Walt Disney Television, ESPN, Hulu, Pixar et The Undefeated. Kaepernick travaillera en étroite collaboration avec The Undefeated, qui étend son portefeuille à travers Disney, pour développer des histoires du point de vue des communautés noires et brunes.

Bob Iger, président exécutif de Disney, a déclaré: «Pendant cette période sans précédent, The Walt Disney Company reste déterminée à créer un contenu diversifié et inclusif qui résonne et compte. L’expérience de Colin lui donne une perspective unique sur l’intersection du sport, de la culture et de la race, qui créera sans aucun doute des histoires fascinantes qui éduqueront, éclaireront et divertiront, et nous sommes impatients de travailler avec lui sur cette importante collaboration.

Annonces :

Le premier projet en développement dans le cadre de cet accord est une série de docuseries exclusives retraçant le parcours de Kaepernick. À l’aide de nouvelles interviews approfondies et d’une vaste archive inédite qui documente ses cinq dernières années, Kaepernick racontera son histoire de son point de vue. Libby Geist, Kevin Merida et Connor Schell seront producteurs exécutifs pour ESPN. Kaepernick a fait appel à Jemele Hill, qui avait auparavant travaillé pour ESPN et The Undefeated, en tant que producteur du projet. De plus amples détails seront annoncés.

Kaepernick a déclaré: «Je suis ravi d’annoncer ce partenariat historique avec Disney sur toutes ses plateformes pour élever les réalisateurs, créateurs, conteurs et producteurs noirs et bruns, et pour inspirer les jeunes avec des perspectives convaincantes et authentiques. J’ai hâte de partager les docuseries sur mon histoire de vie, en plus de nombreux autres projets culturellement impactants que nous développons. »

Jimmy Pitaro, président d’ESPN, a déclaré: «Développer une narration exceptionnelle racontée à travers un large éventail de voix est au cœur de notre identité à ESPN. Colin a eu un parcours singulier à la fois en tant qu’athlète et militant, et, alors que la nation continue de faire face au racisme et à l’injustice sociale, il est particulièrement pertinent d’entendre la voix de Colin sur son évolution et ses motivations. »

Kevin Merida, vice-président directeur et rédacteur en chef de The Undefeated, a déclaré: «The Undefeated existe à la jonction de la race, des sports et de la culture, qui est exactement là où Colin s’est souvent retrouvé alors qu’il a mené sa carrière et son activisme. Nous sommes impatients de travailler avec Colin pour élever des histoires importantes de vies trop souvent invisibles et pour les livrer à un vaste public de The Walt Disney Company. Nous voulons continuer à attirer l’attention sur les problèmes d’injustice raciale avec lesquels l’Amérique lutte, et le faire de manière nouvelle et convaincante. »

Espérons que certains de ces nouveaux contenus se retrouveront bientôt sur Disney +.

Seriez-vous intéressé à regarder le contenu créé par Colin Kaepernick sur Disney +?

Vous aimez notre contenu? Merci de nous soutenir via Patreon

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk