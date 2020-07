Dorinda Medley exhorte la chanteuse Ramona à passer un test de coronavirus après la fête des Hamptons

Dorinda Medley et Ramona Singer des Real Housewives de New York se disputent à nouveau. Les co-stars de Bravo ont non seulement fait des allers-retours dans la série, mais également sur les réseaux sociaux. Medley a récemment appelé Singer et l’a exhortée à obtenir un COVID-19 après avoir assisté à une fête dans les Hamptons. C’est le même événement auquel Kimberly Guilfoyle a assisté et qui a récemment été testée positive pour le virus.

Ramona Singer et Dorinda Medley | Cindy Ord / . pour le Hasty Pudding Institute de 1770

Pourquoi Dorinda Medley a-t-elle suggéré que Ramona Singer soit testée?

Singer vit actuellement dans sa maison de vacances aux Hamptons après avoir été mise en quarantaine en Floride. La star de RHONY a récemment quitté son appartement et a regagné la Big Apple. Singer est une fêtarde et était récemment à une fête aux Hamptons, la même que Guilfoyle.

L’ancienne personnalité de Fox News sort maintenant avec Donald Trump Jr. et travaille sur les efforts de réélection de Donald Trump. Elle a été en contact avec de nombreuses personnes et a récemment été testée pour COVID-19. Les résultats sont revenus positifs, envoyant des ondes de choc tout au long de la campagne Trump.

Guilfoyle était à la même soirée que Singer et Medley exhorte sa co-star à se faire tester.

« Quiconque a assisté à la soirée Hamptons emballée de Joe Farrell la semaine dernière devrait se faire tester dès que possible, y compris Ramona Singer », a tweeté Medley. « Kimberly Guilfoyle, haut responsable de la collecte de fonds pour la campagne Trump, est testée positive pour le coronavirus. »

Quiconque a assisté à la soirée Hamptons emballée de Joe Farrell la semaine dernière devrait se faire tester dès que possible, y compris @ramonasinger. Kimberly Guilfoyle, haut responsable de la collecte de fonds pour la campagne Trump, se montre positive pour le coronavirus https://t.co/zh5Bmf1fzT – Dorinda Medley (@DorindaMedley) 4 juillet 2020

CONNEXES: «RHONY»: la sœur de Leah Mcsweeney laisse tomber le major Ramona Singer Bombshell impliquant un pantalon «caca»

Les fans réagissent au tweet de Dorinda Medley

Les fans de RHONY n’ont pas tardé à réagir au tweet de Medley. Les réactions ont été mitigées, certains étant d’accord avec Medley tandis que d’autres ont noté qu’elle remuait le pot.

«Rappeler Ramona Dorinda? Si chic de vous. Lui donner un repos. Tout le monde en a marre. Oh, et heureux le 4 juillet à toi aussi », a répondu un fan.

«J’espère que Ramona va bien. Les aînés ont besoin [to] Restez à la maison et soyez en sécurité », a ironisé un fan.

« Maintenant, c’est la Dorinda sensible que nous aimons tous », a noté un utilisateur de Twitter. «Vous savez juste que Ramona n’a pas pris de distance sociale avec quiconque à cette fête. Si quoi que ce soit, elle était probablement toute dans leur espace, essayant de trouver plus d’amis pour son prochain anniversaire. »

« L’ombre, je l’adore », a déclaré un autre fan. « Dorinda tu reviens à [your] meilleur. Bouquet de riches blancs faisant la fête ensemble sans masque. Profitez des gars COVID! Peut-être que Ramona peut donner [everyone] de cette fête certains de ses anticorps COVID qu’elle a apparemment. «

« Ce tweet compense presque les répétitions de Bravo sur RHONY ces dernières semaines au lieu de nouveaux épisodes », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

CONNEXES: Une juge de l’alum Tamra de «RHOC» pense que «RHONY» a besoin d’un remaniement du casting, dit-elle

Ramona Singer teste positif pour les anticorps COVID-19

Singer, qui était en Floride lorsque le verrouillage a commencé, a récemment révélé qu’elle avait été testée positive pour les anticorps COVID-19. Cela signifie que l’étoile RHONY avait le coronavirus mais ne savait pas qu’elle l’avait. La chanteuse a révélé qu’en février, elle avait développé des symptômes qui coïncidaient avec ses maladies de Lyme.

«Je n’avais pas d’énergie», a-t-elle déclaré à People. «Je voulais juste rester au lit toute la journée, je me sentais très fatiguée et j’avais également de graves maux de tête.»

La fille du chanteur a également été testée positive pour le virus et ils ont tous deux fini par donner leur plasma pour la recherche.

«Nous avons tous été testés. Avery et moi avons tous deux été testés positifs, mais Mario [her ex-husband] était négatif », a-t-elle ajouté. « Nous sommes tous si chanceux que nous avons notre santé. »

La femme d’affaires se sent bénie que son système immunitaire ait pu lutter contre le virus et sur le chemin du retour à New York, elle a pris des précautions supplémentaires.

«Quand j’étais dans l’avion, je portais un masque tout le temps, je portais des gants tout le temps et je lavais tout», a-t-elle déclaré. «J’étais – et je continue d’être – extrêmement socialement responsable.»

The Real Housewives of New York City est diffusée le jeudi à 21 h. ET sur Bravo.

CONNEXES: Regardez les stars de « RHONY » pour la première fois dans la saison 12 dans un Bravo First