Une autre semaine bien remplie de nouveaux films et séries télévisées Netflix vous attend. Ci-dessous, nous vous expliquerons la liste préliminaire de ce qui arrivera à Netflix USA du 6 au 12 juillet 2020.

Les faits saillants de cette semaine sont tous des titres dirigés par des femmes que nous vous présenterons dans une seconde. Il y a aussi encore beaucoup à attendre tout au long de juillet 2020, que nous avons récemment mis à jour avec encore plus de titres.

Comme toujours, vous pouvez rester à jour sur toutes les nouvelles versions de Netflix ici avec des récapitulations quotidiennes et plus ici.

La vieille garde

Venir sur Netflix: Vendredi 10 juillet

Cette semaine, le nouveau blockbuster d’action de l’été pour Netflix avec Charlize Theron est en vedette pour la foule de l’extraction.

Nous suivrons un groupe de mercenaires apparemment immortels dont le travail consiste à protéger le monde contre diverses menaces.

Un enfant de Coney Island (2019)

Venir sur Netflix: Lundi 6 juillet

Pour vous mettre en appétit pour la sortie prochaine de The Last Dance aux États-Unis, Netflix a choisi un documentaire qui a malheureusement été ignoré (en regardant les 23 critiques sur IMDb).

Le documentaire de Coodie et Chike Ozah se penche sur la montée et la chute de l’ex-star de la NBA Stephon Marbury qui a joué pour les Knicks, les Celtics et les Nets.

Le Lorax (2012)

Date de sortie de Netflix: Mardi 7 juillet

Les films d’animation ont dominé les 10 meilleures listes de films pour Netflix US au cours des dernières semaines et nous verrons sans aucun doute The Lorax catapulter la liste au début de la semaine prochaine.

L’excellent film d’animation du même studio derrière The Grinch et Despicable Me adapte le livre du Dr Suess du même nom.

Apatride

Venir sur Netflix: Vendredi 10 juillet

Yvonne Strahovski titre cette nouvelle série australienne qui voit l’actrice jouer le rôle d’une femme qui échappe à un culte dangereux.

Bien que la série porte la marque Netflix Original, elle a d’abord été diffusée en Australie via ABC TV.

Liste complète des nouveautés de Netflix cette semaine

Remarque: les dates de sortie sont susceptibles de changer et ne représentent pas nécessairement la liste complète des nouvelles versions en cours de route.

Venir à Netflix le 6 juillet Un enfant de Coney Island (2019) Venir à Netflix le 7 juillet Comment savez-vous (2010) Jim Jefferies: Intolerant (2020) NLe Lorax (2012) Venant à Netflix le 8 juillet Born Racer (2018) Mucho Mucho Amor : La légende de Walter Mercado (2020) NStateless (série limitée) NThe Long Dumb Road (2018) Was It Love? (Saison 1 – Nouveaux épisodes hebdomadaires) NYu-Gi-Oh! (Saison 1) Arrivée sur Netflix le 9 juillet Éviers du Japon: 2020 (Saison 1) NLe Protecteur (Saison 4) NCourant sur Netflix le 10 juillet Date de sortie: Brésil (Saison 1) NDown to Earth avec Zac Efron (Saison 1) NHello Ninja (Saison 3) NHole in the Wall The Claudia Kishi Club (2020) NThe Epic Tales of Captain Underpants in Space (Season 1) NThe Old Guard (2020) NThe Twelve (Season 1) Votre Excellence (2019)