Fani et Christofer pourraient quitter «La maison forte» après une forte discussion

Mediaset a trouvé une mine d’or dans la relation entre Christofer Guzmán et Fani Carbajo. Depuis qu’ils sont devenus viraux sur «L’île des tentations» avec un cri au cœur brisé, se sont installés sur les décors du groupe communication, reliant les réalités tout au long de l’année. Après son passage dans «Survivors», les deux participent maintenant à «The Strong House», bien que sa participation au nouveau programme puisse être interrompue plus tôt que prévu.

Fani discute dans ‘The Strong House’

Bien que les rifirrafes soient la quintessence des émissions de téléréalité de Telecinco, Fani et Christofer ont surpris avec une dispute difficile qui a été révélée en direct de Jorge Javier Vázquez dans ‘Saturday deluxe’. Lors de la visite d’Adara Molinero, qui a connu sa confrontation particulière avec Gianmarco Onestini, le présentateur a été très attentif à son téléphone portable, où le flux d’informations sur «La maison forte» était constant.

« Christopher veut quitter le concours« , A commenté Jorge Javier sans perdre son regard sur l’écran de son téléphone, annonçant immédiatement qu’il avait » un autre titre « : »Fani a dit que si Christofer ne part pas, elle ira. « Plus tard, les images de cette discussion ont été montrées, dans lesquelles Christofer a reproché à son partenaire d’avoir changé sa façon d’être pour se montrer dans la télé-réalité: » Vous m’avez mis à ma bite avec tant d’insulte. Tu n’es pas comme ça, fille, tu n’es pas comme ça Nous venons d’être nous-mêmes« A quoi elle a vite répondu: » Je suis moi-même. «

Abandon imminent?

Après cette première confrontation, la discussion s’éternisa et Christofer se déclara «fatigué» de l’attitude de Fani, devant son regard perplexe. « Christopher l’accuse d’avoir eu tous les ennuis dans la maison et lui dit qu’elle n’est pas normalement comme ça. Il en a marre et veut arrêter « , a ajouté Jorge Javier de la série, tandis que Rafa Mora a soutenu que Fani était le reflet d’Oriana Marzoli, alors il imiterait leurs stratégies: » Il l’imite en tout « .