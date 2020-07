« Hamilton en profondeur avec Kelley Carter » arrive bientôt à Disney +

Disney a annoncé qu’un programme spécial appelé, Hamilton en profondeur avec Kelley Carter, qui discute et examine le spectacle révolutionnaire et primé de Broadway avec certains de ses créateurs et stars, arrivera à Disney + le 3 juillet, parallèlement à la sortie de « Hamilton ». Le spécial sera également disponible sur TheUndefeated.com.

«L’histoire et le sujet traités par« Hamilton »et la vision créative de ses architectes et acteurs sont plus d’actualité que jamais», a déclaré Jimmy Pitaro, président d’ESPN et coprésident de Disney Media Networks. «The Undefeated et Kelley L. Carter sont particulièrement bien placés pour aider à connecter le public – qu’il n’ait jamais vu la série ou l’ait vu 10 fois – au processus créatif, aux gens et à l’importance de« Hamilton »à ses débuts sur Disney + . «

Très peu de spectacles à Broadway ont eu l’énorme impact culturel de «Hamilton», lauréat du Tony Award et du prix Pulitzer. Dans Hamilton In-Depth, la journaliste primée aux Emmy Awards, Kelley L. Carter, invite les téléspectateurs à une table ronde virtuelle avec «Hamilton», le réalisateur de la version du film. Thomas Kail et neuf stars de l’émission et du film, dont:

Daveed Diggs (Marquis de Lafayette et Thomas Jefferson)

Renée Elise Goldsberry (Angelica Schuyler)

Christopher Jackson (George Washington)

Jasmine Cephas Jones(Peggy Schuyler et Maria Reynolds)

Lin-Manuel Miranda (Compositeur / Parolier / Producteur / Alexander Hamilton)

Leslie Odom Jr. (Aaron Burr)

Okieriete Onaodowan (Hercules Mulligan et James Madison)

Anthony Ramos (Philip Hamilton)

Phillipa Soo (Eliza Hamilton)

Carter et les stars de «Hamilton» discutent d’un large éventail de sujets, depuis l’histoire d’origine de «Hamilton» et leur implication précoce dans son développement; leur lien passionné avec l’histoire, les personnages, les images et la musique du spectacle; l’importance de l’émission en tant que phénomène culturel culturel révolutionnaire; ce que l’histoire de «Hamilton» représente dans le contexte des conversations et des actions d’aujourd’hui autour du racisme systémique et de l’injustice sociale; leurs espoirs pour la version cinématographique de l’émission, et plus encore.

« Le casting de Hamilton n’est pas venu jouer. Ce sont des interprètes accomplis qui ont créé un art qui change de genre, mais ils comprennent également cette période sans précédent de l’histoire et pourquoi leurs voix comptent », a déclaré Carter. « Cette spéciale n’est pas seulement l’une des œuvres les plus importantes à avoir jamais joué à Broadway. Il s’agit de la façon dont l’art inspire l’activation. Et bien, comment l’activation inspire le grand art. «

Hamilton In-Depth est la première collaboration entre Disney + et The Undefeated, l’initiative de contenu multiplateforme explorant les intersections de la culture, des sports et de la race, et représente une expansion de la marque The Undefeated à travers certaines unités de Walt Disney Company. Le programme est également coproduit par ESPN +.

Miranda, Kail et Jeffrey Seller sont également producteurs de la version filmée de la production originale de Broadway, qui sera présentée en exclusivité sur Disney + le même jour (3 juillet) – ce qui porte le 11 fois-Tony Award-, GRAMMY Award-, Olivier Award- et une comédie musicale primée au prix Pulitzer dans des millions de foyers à travers le monde.

Êtes-vous impatient de cette spéciale?

