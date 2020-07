« Hamilton » provoque un énorme pic à Disney + Téléchargements

Vendredi dernier, Disney a ajouté un enregistrement de l’émission de Broadway «Hamilton» sur Disney +, ce qui a entraîné une énorme augmentation du nombre d’utilisateurs de Disney + au cours du week-end.

Selon les nouvelles données de la société d’analyse App Store Apptopia, le nombre de téléchargements de l’application Disney + sur les appareils mobiles a considérablement augmenté, car entre vendredi et dimanche, il y a eu plus d’un demi-million de nouveaux téléchargements (513 000+) dans le monde, à l’exclusion de Inde et Japon. Le rapport estime que 266084 de ces téléchargements ont été effectués aux États-Unis, ce qui représente une augmentation de 46,6% par rapport aux quatre week-ends précédents en juin.

Alors qu’une autre firme d’analyse, Sensor Tower, a déclaré que Disney + avait 64% de téléchargements en plus pendant la semaine du 29 juin au 5 juillet.

Il est important de noter que ces données n’incluent pas les téléchargements pour chaque appareil, donc n’incluraient pas les Smart TV, les consoles de jeu ou les PC, mais les données des appareils mobiles indiqueraient un énorme pic d’intérêt.

Cette augmentation des téléchargements fait de «Hamilton» la plus grosse sortie de Disney + cette année, battant «Frozen 2» et «Artemis Fowl». «Hamilton» était également en vogue sur les médias sociaux au cours du week-end et il semblerait que la sortie anticipée de l’émission de Broadway ait été un énorme succès. D’autant plus que toute nouvelle inscription aura entraîné des revenus depuis que Disney a supprimé l’essai gratuit de 7 jours juste avant la sortie de «Hamilton».

Avez-vous téléchargé Disney + au cours du week-end pour regarder «Hamilton»?

Source – TechCrunch

