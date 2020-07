Hamilton Review | À l’affiche Disney Plus

Lin-Manuel Miranda propose une version moderne de l’un des pères fondateurs des États-Unis d’Amérique à «Hamilton». Cette pièce a pris Broadway d’assaut et a conduit à de nombreux prix Tony. Il y a eu des appels depuis des années pour rendre cette pièce facilement accessible aux masses, et Disney + l’a fait avec cet enregistrement de l’une des performances.

C’est tout à fait la vision unique de qui est devenu le père fondateur apparemment oublié, Alexander Hamilton. Miranda propose son style de rap unique pour transformer l’histoire de la vie de Hamilton en comédie musicale. Nous voyons Hamilton pendant la Révolution américaine, pendant son mandat en tant que premier secrétaire au Trésor, après la fin honteuse de sa carrière politique et jusqu’à son approbation de son adversaire politique, Thomas Jefferson, menant au duel avec le vice-président Aaron Burr qui a mis fin à la vie de Hamilton. Hamilton a créé notre système financier fédéral tel que nous le connaissons. Nous entendons les histoires de Washington, Jefferson, John et Samuel Adams et Revere, mais nous n’avons presque rien vu sur Hamilton avant cette pièce.

Je ne suis pas le plus grand fan de musique rap ou de comédies musicales rap, mais j’ai apprécié la musique. Miranda est un écrivain musical extrêmement talentueux et il brille dans les chansons de ce film. Mais, vous devez réellement connaître l’histoire coloniale et les premiers jours de la République américaine pour vraiment apprécier le contenu. Il y a des performances incroyables par des hommes et des femmes qui ont représenté bon nombre des personnalités les plus importantes de l’histoire américaine, notamment George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, Aaron Burr, King George et Eliza Hamilton.

Il y a une faille dans cette présentation qui ne peut être corrigée. Regarder à la télévision, au lieu d’être présent à un spectacle en direct, enlève une partie du plaisir de l’expérience. Je crois que le voir en personne amènerait le spectateur à l’expérience ultime de «Hamilton». Le public est en route ensemble et l’appréciera tous ensemble. Le regarder sur un téléviseur apporte tout le contenu, mais il ne peut pas fournir l’expérience du public en direct. Pendant cette pandémie, avec tant de spectacles complètement fermés, nous ne pouvons rien y faire. C’est notre meilleure option pour partager la comédie musicale en ce moment, mais la prochaine fois que je regarde «Hamilton», je préfère le voir en personne qu’à la télévision. Je ne regarde définitivement plus cela à la télévision, mais j’espère pouvoir assister à une émission à l’avenir. Bien que je dis toujours que les billets «Hamilton» ne devraient coûter que 10 $, thématiquement parlant.

Ce fut un spectacle agréable. C’est mieux que beaucoup d’autres comédies musicales que j’ai vues. C’est beaucoup mieux que cette tentative de transformer l’emblématique comédie musicale «Cats» en film. C’est complexe et détaillé. Je peux comprendre pourquoi Miranda a mis sept ans à l’écrire. Mais, en même temps, ce n’est pas la meilleure comédie musicale que j’ai jamais vue. Je comprends pourquoi il y avait tant de battage médiatique, mais comme pour la plupart des choses qui reçoivent le battage médiatique «Hamilton», c’était un peu trop de battage médiatique. Cependant, ce n’est pas la faute de «Hamilton» mais des machines hype.

Classement: 3 étoiles sur 5.

Ce serait probablement plus élevé si je le voyais en personne, mais je ne peux donner que 3 étoiles à la version TV. Mais qu’avez-vous pensé de «Hamilton»?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.