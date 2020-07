Jim et Pam étaient supposés rompre mais les créateurs ont raté le plan

Il existe de nombreuses émissions de télévision populaires qui ont atteint le statut d’icône, mais The Office règne en maître. Il a été créé en 2005 et a complètement changé le paysage de la télévision américaine.

Le format, le jeu et l’écriture ont tous obtenu les meilleures notes des critiques et des fans, et de nombreuses stars de The Office sont devenues de grandes stars de cinéma. L’un des scénarios les plus populaires de l’émission était la relation entre Jim Halpert et Pam Beesly. Cependant, comme les showrunners l’ont révélé dans une récente interview, leur arc devait à l’origine se terminer très différemment.

Les fans adorent « The Office »

Jenna Fischer dans le rôle de Pam Beesly et John Krasinski dans le rôle de Jim Halpert dans «The Office» | Banque de photos Chris Haston / NBCU

L’Office était basé sur une émission de télévision britannique du même nom, créée par le comédien Ricky Gervais. Alors que la version américaine de The Office a conservé une grande partie de l’irrévérence d’origine, la plupart des personnages et des situations étaient flambant neufs.

Situé dans la ville de Scranton, en Pennsylvanie, le spectacle était axé sur les employés de la fictive Dunder Mifflin Paper Company. Doté d’un format innovant de style documentaire, où les personnages parlaient directement à la caméra comme s’ils étaient interviewés, The Office a brisé de nombreux obstacles à la comédie télévisée.

Les membres de la distribution étaient Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski, Mindy Kaling et Rainn Wilson. Même si les téléspectateurs ne connaissaient peut-être pas les acteurs avant les débuts de The Office, ils l’ont certainement fait après quelques mois.

Carell, en particulier, est devenu une grande star de cinéma, bien que les fans le connaissent et l’aiment encore mieux pour son rôle de Michael Scott. Jenna Fischer et John Krasinski, qui représentaient Pam Beesly et Jim Halpert, étaient deux des membres de la distribution les plus populaires.

L’histoire d’amour de Jim et Pam était au centre de « The Office »

Jim et Pam ont commencé leur histoire en bons amis. Pourtant, il est rapidement devenu évident pour les téléspectateurs et les fans que pour Jim, au moins, leur relation était quelque chose de plus.

Son béguin pour Pam s’est transformé en une histoire d’amour qui a été explorée tout au long de la gestion de The Office. En fin de compte, malgré divers malentendus, Jim et Pam se sont retrouvés ensemble, pour le plus grand plaisir des fans.

Les téléspectateurs ont adoré la chimie entre Krasinski et Fischer, et leur romance est rapidement devenue l’un des points forts de la série. L’aspect «ils ne le feront pas» de leur relation a rendu les personnages encore plus crédibles, même si beaucoup étaient convaincus que les deux finiraient par se retrouver.

Les showrunners allaient faire rompre Jim et Pam

Bien que les fans ne puissent pas imaginer une version de The Office où Jim et Pam ne finissent pas par se réunir, il fut un temps où c’était une possibilité très réelle. Dans une récente interview, les showrunners ont révélé que dans une version du script, ils voulaient «faire quelque chose d’extrêmement risqué et à fort enjeu, à savoir les documentaires diffusés et nous voyons quel effet cela a eu sur ces personnages. Et il allait y avoir un épisode de réunion où vous verrez que Jim et Pam se sont séparés à ce moment-là, et ils auront leur réunion dans l’épisode de réunion. »

Ils ont également révélé que dans un traitement, Jim et Pam auraient été impliqués dans un triangle amoureux avec le caméraman de docuseries, Brian. Pourtant, John Krasinski a fait pression pour que Jim et Pam restent ensemble à la fin de la série, déclarant que si les deux devaient se séparer, ce serait « trop ​​horrible » pour les fans hardcore de la série. En fin de compte, Krasinski a obtenu son souhait, et Jim Halpert et Pam Beesly sont entrés dans l’histoire de la série.