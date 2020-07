La chanson de Paul McCartney interdite par un malentendu

Alors que son temps avec les Beatles touchait à sa fin, Paul McCartney a commencé une longue et fructueuse carrière solo. En tant que chanteur solo et avec son groupe, Wings, Paul a eu de nombreux succès. Il savait ce que les fans de musique pop voulaient entendre.

Cependant, certains fans de rock ont ​​estimé qu’une grande partie de la carrière solo de Paul n’était pas à la hauteur de son temps avec les Beatles. À quelques exceptions près, les chansons post-Beatles de Paul n’avaient pas le bord du travail solo de John Lennon. Bien que Paul ne soit pas un provocateur, il a réussi à faire interdire une de ses chansons par la BBC pour mauvaise communication.

Paul McCartney | Bois / Etendard / . / Archives Hulton

Le hit sexuellement chargé de Wings qui pourrait concerner la drogue

La carrière de Paul après les Beatles comprend des chansons omniprésentes comme «Peut-être que je suis étonné», «Ébène et ivoire», «Wonderful Christmastime» et «Silly Love Songs». «Hi, Hi, Hi» de Wings obtient moins de temps d’antenne que ces autres tubes. Cependant, Billboard rapporte qu’il a atteint le 10e rang du Billboard Hot 100 en 1973.

Une partie de la notoriété de la chanson vient d’une interdiction que la BBC lui a imposée. Le refus de la BBC de jouer la chanson n’a pas été une surprise. La chanson a des paroles sexuellement chargées en plus de lignes qui pourraient être interprétées comme des références à la drogue. L’interdiction de la chanson était en quelque sorte appropriée, car «Hi, Hi, Hi» prend clairement l’influence du rock’n’roll des années 1950 et le rock’n’roll a été extrêmement controversé au cours de ses premières années. Fait intéressant, Paul a déclaré que l’une des paroles était mal comprise.

«Salut, salut, salut» par Wings

EN RELATION: The Beatles: The Offensive Song the Monkees Written About the Fab Four

Paul McCartney explique l’interdiction de la BBC

Dans une interview avec Rolling Stone, Paul a expliqué ses intentions en écrivant la chanson et comment les gens l’ont interprétée. «Je pensais que le truc« Hi Hi Hi »pouvait facilement être considéré comme un high naturel, comme un alcool et tout. Ce n’est pas forcément de la drogue, vous savez, donc je m’en tirerais un peu. Eh bien, la première chose qu’ils ont vue, c’était de la drogue, alors je ne m’en suis pas sorti, puis j’ai juste eu une phrase «Allongez-vous sur le lit et préparez-vous pour mon polygone.» »

Ailes | Michael Putland / .

EN RELATION: La chanson de John Lennon qui est «la version adulte» d’un classique des Beatles

Paul a reproché à Northern Songs d’avoir mal interprété ses paroles. « La chose stupide à propos de tout cela était notre société d’édition, Northern Songs … a mal interprété les paroles et les a envoyées à la station de radio et il a dit: » Préparez-vous pour mon fusil de corps « , ce qui est beaucoup plus suggestif que tout ce que j’ai mis . « Préparez-vous pour mon polygone », faites attention bébé, je veux dire qu’il était suggestif, mais abstrait suggestif, avec lequel je pensais pouvoir m’en tirer. La compagnie sanglante fait le tour et la rend beaucoup plus spécifique en mettant «fusil à corps». »Le livre The Beatles Diary Volume 2: After The Break-Up 1970-2001 dit que la BBC a interdit la chanson à cause des paroles inexistantes de« fusil à corps », ainsi que la ligne sur la façon dont Paul voulait « le faire jusqu’à la fin de la nuit. »

Paul n’a jamais écrit les paroles suggestives d’un «fusil à corps». Cependant, le livre The Beatles Encyclopedia: Everything Fab Four rapporte que Paul a dit que la chanson est quelque peu «sale» si l’on considère le sexe comme sale. Compte tenu des commentaires de Paul, la BBC aurait peut-être interdit la chanson même si les paroles étaient correctes!

EN RELATION: La chanson de Chuck Berry qui a inspiré la satisfaction des «Rolling Stones» («Je ne peux pas en avoir)»