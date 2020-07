La nouvelle vie de Romina Malaspina (‘Survivientes 2018’) en tant que présentatrice de nouvelles

Les téléspectateurs espagnols se souviendront d’elle pour sa participation convulsive à «Survivientes 2018». Ses durs affrontements verbaux avec Saray Montoya se sont terminés par l’expulsion des «The Gipsy Kings» pour lui avoir tiré les cheveux et lui avoir piétiné. Maintenant, Romina Malaspina semble éloignée des conflits et des réalités, mais pas de la télévision, car elle travaille comme présentatrice de nouvelles dans son Argentine natale.

Romina Malaspina, présentatrice de Channel 26

Malaspina a fait sa première en juin en tant que présentateur sur la chaîne argentine 26. Comme il l’a expliqué sur son Instagram, il était sur le point de déménager aux États-Unis pour lancer de « grands projets », mais la pandémie de Covid-19 a suspendu ces plans. « En raison des circonstances, je suis resté? En Argentine. Je dois admettre que j’ai passé des jours de tristesse et d’angoisse pour ne pas savoir comment tout se passait. Mais j’ai laissé le destin entre les mains de Dieu et quelques jours plus tard, ils m’ont proposé de faire partie de cette formidable équipe de nouvelles « , reconnaît-elle avec gratitude pour l’opportunité de réaliser un rêve, en présentant les nouvelles dans la nuit du lundi au vendredi et également le dimanche matin, de 11 à 13 heures.

Avant son arrivée en Espagne, après avoir traversé l’aventure au Honduras, Romina Malaspina avait bronzé dans d’autres réalités. En 2015, elle a participé à «Gran Hermano Argentina» et, peu de temps après, elle a participé à l’émission de téléréalité chilienne «Doble tentación». Là a coïncidé avec Oriana Marzoli, locataire actuelle de «La casa fuerte» à Telecinco, avec qui elle a également vécu de grands moments de tension. Et c’est que Romina est entrée pour tenter Luis Mateucci, ex-petit ami d’Oriana. Peu de temps après, Malaspina a été expulsée pour avoir frappé une autre candidate, Melina Figueroa.

Controverse sur son apparence

Modèle, fitness girl e influenceur avec près de 2 millions de followers sur InstagramMalaspina a reçu des critiques, même de la part de journalistes argentins, pour leur apparence lors de la présentation. Elle a répondu avec insistance en assurant que la chaîne vous donne la liberté absolue de choisir les vêtements que vous jugez appropriés.

« Arrête de te forcer. Bien sûr, c’est très étrange de voir le corps d’une femme, n’est-ce pas? Tant qu’ils continueront à voir les seins comme quelque chose d ‘«anormal», nous continuerons à reculons. Évoluer« a dénoncé la présentatrice à travers les réseaux sociaux. Dans l’ensemble, la plupart de ses followers applaudissent son travail nouveau et passionnant.