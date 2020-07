La raison pour laquelle Damon Lindelof ne fera pas une deuxième saison de ‘Watchmen’

La fin de «Watchmen» était un chef-d’œuvre de Damon Lindelof. Le dernier plan sert de clôture d’une histoire et une ouverture ambiguë pour le prolonger dans une deuxième saison hypothétique. Cependant, la liste créative a montré clairement depuis le lancement de la série qu’il n’a aucun intérêt à prolonger l’histoire Angela Abar, et a maintenant clarifié la raison de cette décision, ce qui n’implique pas que nous ne verrons pas de nouveaux épisodes de la série à l’avenir.

Regina King dans ‘Watchmen’

Dans une interview avec Collider, Lindelof a fait le point sur son travail dans l’expansion de l’univers créé par Alan Moore et Dave Gibbons, et a motivé sa position pour s’éloigner de la franchise. « Il ne s’agit pas d’avoir épuisé les idées, mais de vouloir honorer ce qu’était » Watchmen « avant d’entrer dans ce monde », explique l’écrivain, qui ouvre la porte à quelqu’un pour prendre sa place: « C’était mon tour. Je suis resté au milieu de la piste de danse pendant une minute et j’ai fait mon truc, mais ensuite il est temps de sortir et de laisser quelqu’un d’autre danser. «

« À moins d’avoir une idée qui me semble aussi pertinente que celle de Tulsa en 1921, je n’aurais pas dû. Et je n’ai pas eu cette idée, donc je ne veux pas que les gens attendent que je l’ait, mais quelqu’un pour prendre la voix et Dites: « J’ai une idée » « , déclare Lindelof, qui, en cas de doute, exhorte ses collègues à trouver la bonne approche pour revenir dans le monde des » Watchmen « : »Je lance cette invitation à tous: si vous avez une idée, trouvez un moyen de la présenter. Mais probablement pas moi. Watchmen n’est pas à moi, c’est à nous. Et je veux voir comment quelqu’un d’autre interprète cette histoire incroyable. «

Couper au noir

La vaste expérience de Lindelof sur le petit écran a totalement influencé la planification de la fin de la première saison, conscient qu’il existe des perruques pour offrir une suite: « Vous et moi savons tous les deux qu’il y aura plus de «Watchmen». ça va arriver. Et cela dépend des personnes qui décident de continuer la série que quelque chose d’absolument différent soit fait ou continue avec ce qui a été vu. Mais je rencontre beaucoup de gens qui seraient intéressés de voir à quoi ressemblerait un monde reformulé par Angela Abar. Je n’ai pas de réponse à cela, mais c’est précisément pourquoi il a été coupé en noir à ce moment-là. «