L’anime Crunchyroll propose des thèmes de KSUKE et CIX

Le dernier anime original de Crunchyroll, The God of High School vient de sortir en première, mais les fans ne peuvent déjà pas en avoir assez de la bande originale.

Soyons honnêtes, la bande-son n’est peut-être pas la partie la plus importante d’un anime, mais elle a le potentiel de rendre tout plus épique!

‘Guren no Yumiya’ de Attack on Titan, ‘Giorno’s Theme’ de Jojo’s Bizarre Adventure, ‘Good Morning World’ de Dr Stone et même le récent ‘Slump’ de Tower of God sont les chansons les plus mémorables qui me viennent à l’esprit, mais ce sera différent pour chaque fan.

My lost contient maintenant deux autres bangers absolus du dernier anime de Crunchyroll, la bande originale de The God of High School.

Chanson de thème d’ouverture…

L’OP pour The God of High School est un banger certifié et un morceau complètement original conçu uniquement pour l’anime.

La chanson d’introduction s’appelle ‘Contradiction feat. Tyler Carter »de l’artiste incroyablement talentueux KSUKE.

S’adressant à Crunchyroll, KSUKE a déclaré qu’il était ravi que sa nouvelle chanson soit utilisée pour ouvrir un anime aussi génial.

«Je pense que vous vous sentirez plus fort juste en l’écoutant et cela correspond parfaitement aux scènes de bataille qui sont les pinacles de l’anime! Il sera disponible dans le monde entier, donc j’espère qu’il atteindra les gens du monde entier et que j’aime l’écouter avec l’anime. » – KSUKE.

Fermeture chanson du thème…

L’ED pour The God of High School est également une chanson incroyable et est un autre original produit spécialement pour la nouvelle série.

Le générique de clôture s’appelle «Win» et est produit par le boyband sud-coréen CIX, qui sortira officiellement demain (7 juillet) – ne vous inquiétez pas, nous aurons des liens disponibles dès que possible!

Alors que CIX est un groupe extrêmement populaire à part entière, la chanson semble mieux toucher quand vous savez que les membres du groupe eux-mêmes aiment l’anime.

S’adressant à Crunchyroll, le rappeur principal BX a déclaré: « Je me souviens que » The God of High School « était assez célèbre même quand j’étais petit et c’est un honneur que nous puissions chanter sa chanson thème de fin. Je n’ai jamais participé à un projet comme celui-ci, donc je suis excité et prêt à revenir lire la série! «

«Je suis vraiment honoré de faire partie de cette grande série que j’ai lue à quatre reprises la série Webtoon! J’étais tellement excité quand j’ai entendu parler de la série animée pour la première fois, et j’ai hâte que le spectacle commence. Personnellement, Jin Tejin est mon favori numéro un en raison de sa concentration sur les combats. Merci pour votre soutien à l’anime « The God of High School » et à la chanson thème finale « WIN » de CIX! » – Hyunsuk.

Bien que Win ne soit pas encore sorti, découvrez leur morceau le plus célèbre ici, intitulé «Movie Star».

The God of High School: Autres chansons d’OST

Bien qu’il n’y ait actuellement aucune liste officielle, il y a quelques chansons sur YouTube prétendant faire partie de la bande originale de The God of High School.

Voici une collection de chansons qui peuvent ou non faire partie de la bande originale, y compris «Time to Fly», qui faisait partie du jeu original.

Nous mettrons à jour cette liste lorsqu’une liste officielle sera publiée.

