Le commentaire sur les gitans qui a valu à Begoña Rodrigo un déluge de critiques

À une époque où les protestations contre le racisme font surface, les commentaires qui s’appuient sur des stéréotypes sont plus douloureux que jamais. C’est ce qui est arrivé au chef Begoña Rodrigo, l’un des professionnels qui conseille tous les vendredis les candidats qui se tiennent derrière le fourneau de ‘The Last Supper’, qui employant une phrase controversée a déclenché une grêle de critiques.

Begoña Rodrigo dans ‘The Last Supper’

En attendant d’essayer la salade inversée et les boulettes de lotte que Víctor Sandoval et Terelu Campos devaient préparer, la cuisinière valencienne a essayé de montrer qu’elle ne pouvait plus attendre: « J’ai plus faim qu’un gitan à la porte d’une école« De toute évidence, les réactions sur Twitter ont été immédiates et le commentaire n’est pas passé inaperçu auprès du public du programme Telecinco.

« Appeler un être humain affamé, ce n’est pas avoir la peau fine, ce n’est pas savoir comprendre les dégâts qu’il cause », a expliqué un tweeter, secondé par tant d’autres utilisateurs du réseau social. En fait, comme le souligne le Huffington Post, en même temps que Rodrigo recourait à cette expression, Jorge Javier Vázquez lui a donné un avertissement: « Que demain soit un mème. »

Les Tsiganes demandent aux annonceurs de s’échapper dans 3 … 2 … 1 … # LaÚltimaCena7 – Nicki Miyá (@nickimiya) 3 juillet 2020

# LaÚltimaCena7 begoña, tu aurais bien dit « mais si j’ai beaucoup d’amis gitans » ???????????? – minina (@mismiaus) 3 juillet 2020

Je trouve la blague un peu gênante. Du chef. Plus faim qu’un gitan à la porte d’une école. Je suis à moitié gitane, je n’ai pas faim mais il y en a beaucoup, et pas seulement les gitans, l’Espagne est affamée et le monde. Les blagues sur la politique que celles-ci montrent – jose luis vargas (@canal_yo) 3 juillet 2020

Demandez conseil à @roberbodegas, Begoña, qui connaît un peu les gitans # LaUltimaCena7 – Josinho de Celis (@josedecelis) 3 juillet 2020

Appeler un être humain affamé, ce n’est pas avoir une peau mince, ce n’est pas savoir comprendre les dommages qu’il cause, étudier l’histoire des gitans et ce qu’ils ont souffert simplement parce qu’ils sont gitans – Sarayxyox (@sarayxyox) 3 juillet 2020

Excuses en direct

Après le commentaire, le programme a continué et quand il a été diffusé en direct, le chef a rapidement pris conscience des commentaires négatifs qu’il avait suscités. Donc, Il a essayé de s’excuser «auprès de toute la guilde des gitans» avant que la controverse ne s’aggrave encore plus., bien que ce regroupement de gitans en guilde ait fini par déclencher une autre controverse.