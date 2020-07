Le père de la star de Sons of Anarchy, Charlie Hunnam, était un hors-la-loi réel

Charlie Hunnam a peut-être eu une inspiration réelle pour son rôle de Jax Teller dans le drame à succès de FX, Sons of Anarchy. Alors que Hunnam jouait un criminel sur les petits écrans, le père de l’acteur est en fait un hors-la-loi réel qui gagnait sa vie «en dehors de la loi». Non seulement cela a affecté l’enfance de Hunnam, mais cela a peut-être également influencé sa décision de jouer dans Sons of Anarchy en premier lieu.

Charlie Hunnam explique pourquoi il choisit certains rôles

Hunnam a gagné en popularité en jouant le leader loyal et violent de

SAMCRO dans Sons of Anarchy, mais il a également joué plusieurs autres

rôles de dur à cuire dans sa carrière.

Dans une interview avec Esquire l’année dernière, Hunnam a révélé que bon nombre des rôles qu’il avait choisis quand il était plus jeune, y compris Jax, l’avaient aidé à résoudre des problèmes d’enfance.

« Je suis une personne vraiment douce et douce, qui avait beaucoup de

des problèmes de mon enfance que j’ai dû résoudre. J’ai travaillé à travers ça – je ne suis pas

contraint par elle, et je ne suis plus particulièrement intéressé par cela « , at-il

expliqué.

Après avoir joué dans Sons of Anarchy pendant sept saisons, Hunnam a admis qu’il avait du mal à dire au revoir à Jax. Après le tournage, l’acteur est retourné plusieurs fois sur le tournage du spectacle pour faire ses adieux à sa manière.

Dans la série finale de Sons of Anarchy, Jax a sacrifié

lui-même dans le but d’assurer un meilleur avenir pour le club. Bien que Hunnam ait depuis

pris de nouveaux projets, son dévouement au rôle est une des raisons pour lesquelles il a eu un dur

le temps passe.

Hunnam et Jax partagent-ils des similitudes?

Quand il jouait sur Sons of Anarchy, Hunnam s’est complètement plongé dans le monde des motards hors la loi. Il portait les mêmes vêtements que Jax et refusait de conduire autre chose que sa moto – qui était la même marque et le même modèle que Jax utilisé sur le salon.

Il a même traîné avec des motards réels et a une fois admis

« Agissant parfois comme un maniaque. » Hunnam n’a jamais développé

cela, mais il semble définitivement que les choses sont devenues un peu turbulentes en dehors de la

ensemble.

Hunnam, bien sûr, a renoncé à tout cela une fois la série terminée en 2014. Depuis lors, l’acteur a pris ses talents sur les grands écrans et a joué dans des films comme Crimson Peak, King Arthur: Legend of the Sword, Triple Frontier, et Messieurs.

Cependant, les fans se souviendront toujours de Hunnam pour son rôle dans Sons

d’Anarchy, qui reste l’une des émissions les plus populaires de FX. Malheureusement,

La fin de Jax signifie que Hunnam n’apparaîtra probablement pas dans une future spin-off, mais les fans

espèrent toujours que cela pourrait se produire.

Alors que Hunnam a trouvé de l’inspiration dans la vraie vie

motards, il a également révélé que son père menait une vie «hors la loi» et

est toujours « craint » là où il a grandi.

Le père de Charlie Hunnam était un hors-la-loi réel

Hunnam a toujours eu une relation assez compliquée avec son père. Les parents de l’acteur ont divorcé quand il était enfant et il n’a pas grandi en ayant des liens étroits avec son père.

Mais une chose que Hunnam se souvient de son père était son

réputation dans leur ville natale de Newcastle. Selon le

Choses, Hunnam a révélé une fois que son père était une ferraille

marchand de leur ville qui gagnait sa vie «en dehors de la loi».

«Donc, j’étais très conscient de la mentalité de hors-la-loi. Il est très gentil

de peur et respectés à parts égales », a expliqué Hunnam.

Hunnam a ensuite révélé qu’il travaillait sur un film sur son père dans lequel il espère jouer son père. La star de Sons of Anarchy a décrit le projet comme une pièce biographique «sur l’amour et le conflit entre l’ambition et la famille».

Le père de Hunnam est décédé en 2013, à peu près à la même époque

il bouclait les choses avec Sons of Anarchy. C’est une des raisons pour lesquelles

dire au revoir à Jax était si difficile, bien que Hunnam ait fait un excellent travail

transition vers la prochaine phase de sa carrière.