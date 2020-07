Le thriller ‘Albanta’ sera présenté en exclusivité sur Atresplayer Premium

L’été arrive et avec lui les camps. Au moins dans le monde de la fiction, puisque Atresmedia a annoncé que la prochaine première exclusive d’Atresplayer Premium sera le thriller ‘Albanta’, qui, suivant la stratégie de la plateforme de streaming, proposera deux nouveaux épisodes chaque dimanche jusqu’à la fin de sa diffusion.

Annonces :

Affiche ‘Albanta’

Pour le moment, le groupe de communication n’a pas confirmé la date de lancement spécifique, mais il n’a a annoncé que, après sa première sur Atresplayer, il serait ouvert à Flooxer, comme initialement prévu. Avec ce mouvement, le catalogue du service de paiement d’Atresmedia sera élargi, qui a intégré ces derniers mois des titres tels que «Veneno», «Benidorm», «#Luimelia» ou «Mentiras».

C’est ‘Albanta’

Le titre d’Albanta fait référence à l’espace dans lequel se déroule la série: un camp où une vingtaine d’adolescents viennent chaque été se réhabiliter des addictions ou renouer avec eux-mêmes. Ce travail qui devrait être idyllique se révèle avoir un côté sombre, car Olivia, la sœur de l’un des assistants, a découvert qui s’était suicidée dès son retour à la maison.

La jeune femme incarnée par Kimberley Tell (‘Hierro’) rejoint le camp sans révéler ses véritables motivations, dans le but de percer le mystère qui s’est terminé avec la mort de son frère. Devant Albanta se trouve le personnage joué par Eva Llorach (‘Elite’), qui complète un casting composé également de Jorge Clemente, Javier Ruesga, Pepo Llopis, Lucía Martín et Pol Monen.