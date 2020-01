Le tweet controversé d’Evan Rachel Wood sur la mort de Kobe Bryant : “C’était un violeur”.

L’actrice Evan Rachel Wood, vue dans des séries telles que Westworld et Mildred Pierce, a posté un tweet controversé en plein jour de deuil généré par la mort de l’ancien joueur des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, de sa fille Gianna et de sept autres personnes.

“Ce qui s’est passé est tragique. J’ai de la peine pour la famille de Kobe. C’était un héros du sport. Il était aussi un violeur. Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément.

L’accident a également mis fin à la vie de la fille de Kobe Bryant, Gianna Maria Onore, 13 ans, de John Altobelli, 56 ans, entraîneur de baseball à l’université du comté d’Orange, de sa femme, Keri Altobelli, et de leur fille Alyssa.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family.

He was a sports hero. He was also a rapist.

And all of these truths can exist simultaneously.

— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) January 26, 2020