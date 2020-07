Les fans de ’90 Day Fiancé’ font exploser Colt Johnson pour ses habitudes alimentaires

Colt Johnson semble avoir une capacité unique à attirer le ridicule et la colère des fans de 90 Day Fiancé. La star de télé-réalité est de retour sur la franchise à succès TLC avec une nouvelle saison de Happily Ever After, cette fois dans l’espoir de gagner un nouvel amour brésilien, Jess Caroline. Déjà, il a ridiculisé sa proposition à Caroline lors de leur premier rendez-vous. Maintenant, les fans se moquent de Johnson pour l’un de ses récents choix alimentaires et comment il choisit de le manger.

Colt Johnson propose Jess Caroline, les fans réagissent

Colt Johnson et Jess Caroline ont eu leur premier rendez-vous ensemble dans un hôtel à Chicago, et les choses se sont plutôt bien passées pour les deux. Finalement, Colt Johnson a trouvé le courage de demander à Caroline de monter dans sa chambre d’hôtel.

Cependant, la proposition de la star de 90 jours Fiancé n’était pas particulièrement suave. Johnson a demandé à Caroline: «Aimeriez-vous revenir dans ma chambre d’hôtel afin que nous puissions probablement avoir des relations sexuelles?»

Peut-être que Johnson essayait simplement d’être mignon et décalé dans sa façon de demander, mais les fans n’étaient pas impressionnés. Plutôt l’inverse, en fait. Un Redditor a commenté: «Rien ne rend une fille plus excitée qu’un homme qui couvre ses paris.»

Un autre a ajouté: «Aimeriez-vous avoir probablement des relations sexuelles? Je me fiche que ce soit un mannequin le plus gentil mannequin qui dise ça? «

Jess Caroline dit qu’elle est la patronne de la chambre

Malgré la méthode peu orthodoxe de Colt Johnsons, cela semblait fonctionner. Jess Caroline a passé la nuit avec la star du 90 Day Fiancé, et ils semblaient tous les deux satisfaits de ce qui s’était passé.

Johnson a déclaré aux producteurs: «Jess est la première femme avec qui je sors depuis Larissa. Hier soir, Jess était ennuyée par moi de ne pas en avoir parlé à ma mère. Mais une fois rentrés à l’hôtel, elle l’a oublié assez rapidement. Et nous avons fait l’amour. C’était super. »

Caroline a dit: « J’aime le sexe avec Colt parce que je suis le patron de la chambre. » Elle a ensuite suggéré qu’elle et Johnson sont un bon partenaire car ils aiment tous les deux avoir des relations sexuelles fréquentes.

Bien que les fans n’aient pas été impressionnés par ce qui s’est passé, il semble que les deux parties se soient amusées. En fin de compte, c’est peut-être la seule chose qui compte vraiment. Cependant, il reste à voir si Johnson et Caroline pourront le faire durer, et s’ils ont une compatibilité en dehors de la chambre.

Les fans de «90 Day Fiancé» critiquent Colt Johnson pour avoir mangé de la pizza Lunchable

Colt Johnson de Fiancé 90 jours | Bryan Steffy / WireImage

Maintenant, les fans de 90 Day Fiancé se moquent de Colt Johnson pour ses choix alimentaires. Un clip récent montrait Colt Johnson en train de grignoter une pizza Déjeuner à côté de sa mère. Les fans de l’émission n’ont pas été impressionnés de le voir manger un déjeuner, d’autant plus qu’il a mangé la pizza déjeuner comme on pourrait manger un sandwich.

Un Redditor a commenté: «ATTENDEZ. Mange-t-il une pizza déjeuner comme un sandwich ?? C’est un niveau de psychopathie que je ne connaissais pas. «

« Attendez… n’est-ce pas le genre de pizza à déjeuner? Avec du fromage râpé ?? Ne serait-ce pas le «sandwich» le plus salissant possible? … Eh bien, sa femme Debbie va tout nettoyer », a plaisanté un autre utilisateur de la relation de Johnson avec sa mère.

« Sa maman nettoie toujours après lui et le conduit au travail tous les jours, je ne m’attendrais pas à moins de tbh », a souligné un autre utilisateur.