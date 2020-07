Les fans de ’90 Day Fiancé’ pensent que Big Ed ressemble à une célèbre starlette TikTok Teen

Le 90 Day Fiancé de TLC a un public si culte que la téléréalité génère constamment de nouvelles retombées, notamment 90 Day Fiancé: Before The 90 Days. L’émission, l’une des sept retombées énormes, en est actuellement à sa quatrième saison et met en vedette Ed « Big Ed » Brown et sa fiancée Rosemarie « Rose » Vega, un couple controversé que les gens aiment ou détestent – ou aiment détester.

Les fans – même des célébrités, selon Marie Claire – trouvent Big Ed et Rose très divertissants pour de nombreuses raisons, y compris leurs nombreux moments mémorables et leurs lignes. Certains sont suffisamment accrocheurs pour qu’ils deviennent viraux, transformés en mèmes et même en inspirant des vidéos TikTok.

Qu’est-ce que «Fiancé des 90 jours: avant les 90 jours?»

Selon la page officielle de l’émission sur le site Web de TLC, les caméras « Suivez les couples qui ont une relation existante en ligne, mais qui ne se sont pas rencontrés en personne. Nous vivrons leur voyage alors qu’ils se rendent dans le pays étranger de l’autre pour la première fois dans le but d’établir une relation en personne et d’entamer le processus de visa K-1. »

Cela diffère légèrement de l’original 90 Day Fiancé, qui suit des couples qui se sont déjà rencontrés et ont commencé ou sont en train d’acquérir leurs visas K-1.

La saison quatre de Before The 90 Days suit huit couples qui se rencontrent pour la première fois, dont Big Ed et Rose. Le couple, qui a un écart d’âge de 31 ans entre eux, a passé trois mois à discuter via FaceTime avant leur rencontre réelle à l’aéroport des Philippines.

Qui est Big Ed?

«Big Ed» Brown, 54 ans, est un photographe et architecte d’intérieur d’architecture de San Diego. Son surnom est ironique puisque Big Ed ne mesure que 4’11 ”, ce qui est un aspect central de la série.

Il a d’abord menti à Rose au sujet de sa taille et a été très bruyant à l’idée d’être choisi pour cela tout au long de sa vie.

Selon Heavy, Big Ed était célibataire depuis 28 ans avant de rencontrer Rose via Facebook. Son premier mariage s’est terminé après seulement deux ans parce qu’il était infidèle, mais lui et son ex-femme ont une fille de 29 ans, Tiffany.

La malhonnêteté semble être quelque chose que Big Ed connaît trop bien, car en plus de tromper sa première femme et de mentir à Rose sur sa taille, il aurait également déposé un bilan deux fois avant de la rencontrer, mais ne l’a jamais révélé.

Doppelgängers peu probables

Big Ed | TLC

Que vous soyez fan de Big Ed ou non, vous devez admettre qu’il est mémorable. Récemment, un utilisateur de Twitter a écrit: «Quelqu’un a dit que Addison Rae et Big Ed se ressemblaient […]. » Un autre Tweet quelques jours plus tard partage le sentiment et les fans sont d’accord, avec l’un répondant « Il pourrait passer pour son père » et un autre écrit, « elle est magnifique mais oui, elle lui ressemble. »

Bien que cela puisse sembler incroyablement aléatoire, cela n’est pas venu de nulle part. Addison Rae est un célèbre TikToker qui a récemment publié une vidéo usurpant une interaction entre Big Ed et Rose de l’émission.

Dans le clip désormais viral, le couple est assis près de la piscine et Rose dit: « J’aime la vue. » Big Ed répond: « Vous le faites? » auquel Rose dit oui.

Ensuite, Big Ed laisse tomber un fromage, « Tu es ma meilleure vue », et Rose répond par « Meh », que les fans – évidemment des millions d’entre eux – ont trouvé hilarant. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo TikTok d’Addison Rae a été visionnée 48,4 millions de fois et compte plus de 7 millions de «j’aime».

Qui est Addison Rae?

Alors, qui est le sosie improbable de Big Ed? Addison Rae est l’une des personnes les plus influentes sur TikTok, avec plus de 48,6 millions de followers.

Elle est membre de la TikTok Hype House et est connue pour être coquine et franche, beaucoup plus susceptible d’exécuter des danses minutieusement chorégraphiées et de faire des grimaces idiotes que de poser de manière provocante. Et bien sûr, elle est maintenant également connue pour ressembler à quelqu’un qui pourrait être la fille de Big Ed.