Les fans enracinent Kenneth et Armando pour sauver la saison

Tous les couples de 90 Day Fiancé: The Other Way sont à l’émission pour une raison. Certains d’entre eux ont probablement été choisis parce que le drame dans leurs relations fait de la bonne télévision. Mais de temps en temps, un couple est présenté dans la série en laquelle les fans peuvent croire. Cette saison, Armando Rubio et Kenneth Niedermeier sont ce couple. Les deux semblent avoir de véritables sentiments l’un pour l’autre et sont si doux à regarder. À chaque épisode, le duo a des fans qui tweetent à quel point ils les aiment. Mais toute cette attention des fans les at-elle mis en échec?

Kenneth et Armando ont abandonné beaucoup l’un pour l’autre

Rubio et Niedermeier ont déjà beaucoup investi dans leur relation. Niedermeier a dû déménager au Mexique et laisser derrière lui ses enfants et son petit-fils. Il a également vendu sa maison pour préparer le grand déménagement.

Rubio devait sortir avec ses parents avant l’arrivée de Niedermeier.

« Je n’ai pas parlé à ma famille depuis trois ans que je suis gay, parce que j’ai entendu des commentaires à leur sujet qui ne l’acceptaient toujours pas, ne voulaient toujours pas le voir », a-t-il déclaré lors de l’émission avant de sortir. « J’ai très peur. Je ne sais pas à quoi m’attendre. Je ne veux tout simplement pas qu’ils continuent de le nier. »

Quand il est sorti dans sa famille, cela a fini par être l’une des scènes les plus touchantes de l’histoire du spectacle.

«Comme vous le savez, nous en avons déjà parlé une fois», a-t-il dit à ses parents. «J’ai passé toute ma vie à cacher qui je suis. Je sais que peut-être que le fait d’être marié vous a peut-être dérouté, mais je l’ai fait pour vous afin que les gens ne parlent pas de vous Il y avait des nuits où je pleurais seul à cause de la dissimulation de qui j’étais. »

Les fans sont obsédés par Armando et Kenneth

Rubio et Niedermeier se sont déjà imposés comme les favoris des fans cette saison.

« Je connais peu Kenny, mais je n’ai jamais voulu m’investir davantage dans une relation de » 90 jours « », a tweeté un fan. «Armando nous a tous conquis avec son courage. Merci TLC. Finalement! »

« L’histoire de Kenneth et Armando sur ’90 Day ‘me fait pleurer CHAQUE FOIS », a déclaré une autre personne.

Et certaines personnes étaient même ennuyées par le montant qu’elles avaient investi émotionnellement dans la paire.

«Je veux juste voir Armando et Kenneth ensemble», a écrit une autre personne. «Je ne peux pas prendre l’un d’eux parler à leurs familles. Je ne regarde pas «90 Day» pleurer. C’est censé être une télé poubelle, pas d’émotions. »

« Babayyyyyy, je regarde ’90 Day Fiancé: The Other Way’ et je suis IN TEARSSSSSSS derrière l’histoire d’Armando et Kenny … c’est tellement difficile à regarder mais je suis content que TLC leur donne une plateforme pour partager leur histoire, »A déclaré un autre fan.

Kenneth et Armando sont-ils toujours ensemble?

Mettre autant de pression sur un couple pour rester ensemble peut conduire à une rupture. Nous l’avons déjà vu avec des couples préférés des fans comme Fernanda Flores et Jonathan Rivera.

Bien que Rubio et Niedermeier n’aient pas révélé s’ils sont toujours ensemble ou non en raison de leur NDA avec TLC, il y a quelques signes que les deux sont toujours un élément.

La maison de Neidermeier, qu’il a mise sur le marché pour vivre avec Rubio, est toujours sur le marché. S’ils s’étaient séparés, Niedermeier aurait pu retirer sa maison du marché et y retourner. En plus de cela, les deux ont fait plusieurs entretiens conjoints ensemble.