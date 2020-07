Les originaux de Netflix arriveront sur Netflix en septembre 2020

Netflix alignera de nombreux nouveaux Netflix Originals pour le mois de septembre 2020. Ci-dessous, nous allons plonger profondément dans la liste des Netflix Originals actuellement programmés.

Si vous avez raté l’un des originaux d’août 2020, nous apprenons toujours de nouveaux films et séries. Actuellement, août est en tête d’affiche de la saison 5a de Lucifer, de la dernière saison de The Rain et de quelques autres joyaux.

Remarque: il s’agit d’un aperçu très précoce de ce qui arrivera à Netflix en septembre 2020. Nous aurons des listes étendues en juillet et août 2020.

Je pense à mettre fin aux choses

Date de sortie de Netflix: 4 septembre

Les fans d’horreur écoutent. C’est probablement le plus grand titre d’horreur sorti de Netflix en 2020 et voit Charlie Kaufman adapter et diriger le formidable roman du même nom.

Le film a déjà un casting énorme, y compris Jesse Plemon en tête avec Jessie Buckley et Toni Collette et David Thewlis également en vedette.

Vous pouvez lire plus à quoi s’attendre du prochain film dans notre aperçu complet.

🚨Nouvelle alerte Charlie Kaufman! JE PENSE À TERMINER DES CHOSES – une exploration du regret, du désir et de la fragilité de l’esprit humain – arrive à Netflix le 4 septembre. Inspiré par le roman d’Iain Reid, les dernières stars de Kaufman Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette & David Thewlis. – NetflixFilm (@NetflixFilm) 1 juillet 2020

Undercover (Saison 2)

Date de sortie de Netflix: 6 septembre 2020

Netflix a plusieurs titres dans sa bibliothèque Originals appelée Undercover mais dans ce cas, nous faisons référence à la série dramatique criminelle belge.

La nouvelle saison a été diffusée sur Eén et fera ses débuts sur Netflix début septembre.

Undercover suit des agents infiltrant et exposant de grandes opérations de drogue.

Entreprise familiale (Saison 2)

Date de sortie de Netflix: 11 septembre 2020

La série de comédies françaises reviendra sur Netflix à la mi-septembre et continuera l’histoire d’une famille profondément impliquée dans le commerce des mauvaises herbes alors que la France commence à légaliser le médicament.

Bienvenue à la mort subite

Date de sortie de Netflix: 29 septembre 2020

Netflix a conçu une suite du film Sudden Death (avec à l’origine Jean-Claude Van Damme) et mis à jour le public moderne et verra le film sortir fin septembre 2020.

Dallas Jackson est également à l’origine de la suite.

Le nouveau film met en vedette Michael Jai White, Gary Owen, Gillian White, Kristen Harris et Anthony Grant.

Enola Holmes

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Millie Bobby Brown est de retour avec Netflix pour son deuxième projet majeur pour le streamer. Dans ce film, nous verrons la sœur de Sherlock se lancer dans sa propre aventure de détective à la recherche de la conspiration entourant un jeune Lord.

On ne sait pas encore si le procès majeur pourrait empêcher Netflix de libérer Enola Holmes, mais pour le moment, une large version de septembre a été donnée.

Vous pouvez en savoir plus sur Enola Holmes sur Netflix dans notre aperçu complet.

Ratched

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Netflix redémarre également un autre titre en septembre avec la série produite par Ryan Murphy basée sur One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

Elle met en vedette Sarah Paulson dans le rôle de la célèbre infirmière Ratched et a déjà été renouvelée pour une deuxième saison également.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles cette série pourrait être retirée de septembre à août.

Mighty Express

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Remarque: Exclut Netflix Canada

Du créateur de Paw Patrol vient une toute nouvelle série pour enfants appelée Mighty Express. La série pour enfants suit des trains et des enfants qui exploitent différentes stations et partent à l’aventure ensemble.

Attendez-vous à de nombreux épisodes et saisons à venir, car Netflix a rarement donné une énorme commande de 52 épisodes pour la série.

Qu'attendez-vous avec impatience sur Netflix en septembre 2020?