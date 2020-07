L’insulte homophobe de Maite Galdeano à Jorge Javier Vázquez, révélée par Fani

La tension dans «The Strong House» s’intensifie et c’est que les deux parties qui se sont formées dans l’espace de Telecinco et Buldog TV sont plus confrontées que jamais. Maite Galdeano, Cristian Suescun, Leticia Sabater et Yola Berrocal ont un fort différend avec le reste de la maison, quelque chose qui a été mis en évidence dans des combats constants pendant la coexistence mais aussi dans les galas émis en direct sur Mediaset. C’est précisément ce qui s’est passé ce dimanche 5 juillet lors de la livraison que Sonsoles Ónega a effectuée.

Maite Galdeano et Jorge Javier Vázquez

Pendant l’un des combats, celle de Pampelune a accusé l’ancienne participante de lui avoir donné « un hôte dans le bras » tandis que Carbajo a nié cette agression présumée et a accusé Galdeano « d’insulter et de dire des choses toute la journée ». « Comment voulez-vous que je réagisse, comment puis-je ne pas vous dire de sortir d’ici »Il a continué à le dire, alors qu’une grande dispute a éclaté dans laquelle Fani Carbajo n’a pas hésité à découvrir son ennemi devant le public, révélant des insultes contre le présentateur de l’espace qui n’avaient pas été diffusées en direct lors du dernier gala.

« Ici, tout sort! », S’est exclamé Carbajo, prêt à ouvrir la véritable boîte de Pandore de « La maison forte ». Elle a expliqué que la colère que Jorge Javier Vázquez a lancée à Maite Galdeano pour la façon dont elle traite son fils ne l’aimait pas du tout et malgré le fait qu’elle ait fait ses erreurs en direct, elle a demandé pardon à son fils et a promis au Catalan qu’elle le ferait Faire attention à lui, par derrière, son comportement était assez différent, et c’est que selon Fani, Maite n’a pas hésité à insulter sérieusement Vázquez, en disant: « Il va me dire si je suis une bonne mère ou une mauvaise mère, le putain de pédé! »

Sofia charge Fani

Galdeano a rapidement sauté contre son partenaire et a catégoriquement nié cette insulte. « C’est un mensonge, Fani! », Elle a commencé à crier, puis a poursuivi: « Ça joue très sale! ». Celui de Pampelune a continué de le nier et même quelques minutes plus tard, lorsque l’un des tests a expiré, elle n’a pas hésité à dédier son prix au présentateur. Maintenant, la question est s’il décide de lui parler au prochain gala pour lui demander des explications sur cette prétendue insulte Ou elle préfère ne pas discuter du sujet en direct avec le candidat. Tant que cela se produit, Sofía Suescun a décidé de mouiller en direct, en défendant sa mère: « C’est une truie! Je suis vraiment énervé avec Fani avec elle pour vouloir laisser ma mère dans un mauvais endroit avec Jorge Javier « .

Paz Padilla, dans «Sálvame»

La critique de Maite Galdeano pour cette insulte homophobe s’ajoute à celles reçues il y a quelques jours par Paz Padilla pour une question qu’il a posée à Marisa, la mère de Miguel Frigenti, dans «Sálvame». La femme de Cadix voulait intéressante pour l’enfance des enfants, et pour cette raison, elle a demandé à la mère: « J’imagine qu’avoir trois enfants gays n’est pas facile, parce que l’éducation d’un enfant est déjà compliquée, allez-vous chez quelqu’un? Êtes-vous informée? « Pour sa part, Marisa a répondu sans ambages: » Il ne m’a pas été difficile d’élever mes enfants. Je pense que le thème gay est surdimensionné. C’est une option, c’est votre liberté dans la vie de choisir votre bonheurRapidement, les réseaux sociaux ont été inondés de critiques de la présentatrice pour sa question alors que sur le plateau, les collaborateurs ont fermement soutenu l’allégation de la mère du tertullien de l’espace.