Mediaset Espagne décidera de l’avenir de «La que se avecina» avant août

‘La que se avecina’ clôture le cycle avec le dernier bloc de sa douzième saison, laissant son avenir dans les airs. La comédie des frères Caballero abandonne leurs décors historiques à Moraleja de Enmedio (Madrid), propriété de leur oncle José Luis Moreno, avec différentes alternatives pour donner une continuité aux aventures des habitants du Mirador de Montepinar: reconstruire la communauté sur un autre plateau, un déménagement dans un autre bâtiment, une scission avec certains voisins ou, même, c’est son résultat final.

Nathalie Seseña et Jordi Sánchez dans ‘La que se avecina’

Manuel Villanueva, directeur général de Contents of Mediaset Spain, donne quelques détails sur l’avenir de cette fiction Telecinco réussie dans une interview avec ABC. « La vérité est que nous avons une conversation en attente avec Alberto et Laura. Nous avons quelques idées et je pense que nous ferons une proposition commune avant août« Il explique. » C’est encore une fois la fiction la plus suivie, mais ‘El pueblo’ vient aussi « , ajoute-t-il.

Mediaset Espagne et Contubernio décideront de l’avenir des voisins cet été et il semble peu probable qu’ils envisagent une fin. La onzième saison, qui était la dernière diffusée à l’extérieur par Telecinco, a accumulé en moyenne 18,8% de part d’écran et 2 521 000 téléspectateurs. De plus, ses rediffusions continuent d’être diffusées avec succès sur FDF, et la douzième saison a été diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video. Quelques données qui démontrent la bonne santé de la série et qui garantissent sa continuité en quelque sorte.

Stratégie de Mediaset

Au-delà de « La que se avecina », Villanueva analyse la stratégie de Mediaset Espagne avec les premières exclusivement via Amazon Prime Video, laissant sa diffusion linéaire comme deuxième option. « Il y a des séries qui ont de la vie dans le paiement après avoir traversé l’open et nous avons également découvert que cela fonctionne dans le sens opposé. Nous avons toujours dit que, plus qu’un concurrent, les plateformes sont une opportunité », explique-t-il.