Meg DeLacy sur Cindy devenant le méchant Shiv

La «méchante fille» résidente de Blue Valley High a poussé son titre à un nouvel extrême – et, ce faisant, elle a donné à la héros locale Stargirl un coup fou.

Cindy Burman, il a maintenant été révélé, sait tout sur les relations de son père alias Dragon King avec la société Injustice. En fait, elle veut participer! Pour prouver son cas, Cindy a défié les ordres de papa et s’est préparée à un affrontement avec Stargirl, qu’elle ne sait pas être son ennemi du lycée Courtney Whitmore (joué par Brec Bassinger).

L’introduction de l’adolescente méchante Shiv a été accueillie par de véritables acclamations des fans de Stargirl de DC, dans le cadre de ce qui était sans doute l’épisode le plus fort de la première année. « Honnêtement, tout le casting, les producteurs… tout le monde est juste stupéfait par les critiques », a déclaré Meg DeLacy, la représentante de Cindy, à TVLine. « Ils savaient que c’était un bon spectacle, mais la réaction prend tout le monde par surprise. »

Avant l’épisode 8 (diffusé lundi sur DC Universe et diffusé mardi sur The CW), TVLine a invité DeLacy, dont les précédents crédits télévisés incluent The Fosters, à réagir à l’arrivée de Shiv et à prévisualiser ce qui va arriver.

TVLINE | Est-ce qu’une partie de vous est soulagée que nous, les téléspectateurs, sachions enfin pourquoi – comme Jenny l’a si bien dit – Cindy est un tel B?

Une garce? [Laughs] C’est un soulagement, ça l’est. J’étais vraiment excité de voir cet épisode sortir, ainsi que l’épisode 8, juste pour que les gens puissent comprendre ce qui rend Cindy si méchante, qu’il y a des raisons pour lesquelles elle fait ce qu’elle fait. C’était agréable de permettre enfin aux gens d’avoir la pleine portée des choses, au lieu de cette seule dimension.

TVLINE | Et en tant qu’actrice, j’imagine qu’il y a la préoccupation, « Oh mec, les gens vont penser que je suis tellement une note. »

Complètement. J’ai déjà joué des filles méchantes auparavant, donc c’était cool de jouer une fille méchante et de permettre aux gens de vraiment la détester, car c’est quand vous savez que vous affectez vraiment quelqu’un. Mon seul travail est de vraiment affecter les gens et de les sortir de leur vie normale et de leur permettre de se lancer dans ce fantasme, ce monde alternatif. C’est cool de faire ça, parce que les gens se mettent vraiment en colère! [Laughs] Ils détestaient vraiment Cindy pendant un moment.

TVLINE | En regardant les médias sociaux, il semble que vous et les autres filles vous entendiez bien et que vous soyez vraiment proches. Cela vous a-t-il rendu amusant et difficile d’être aussi impoli avec eux?

C’était amusant! Je pense qu’il est presque plus facile d’être méchant avec quelqu’un dont vous êtes proche, parce que vous avez déjà exploré le monde de la gentillesse et de la vulnérabilité et que vous vous autorisez à vous rapprocher. Donc, quand vous devez devenir méchant, il y a plus de confort là-bas – et évidemment nous savons que nous agissons tous. Yvette Monreal (qui joue Yolanda) est l’une de mes meilleures amies et je dois être si méchante avec elle dans cette émission. Littéralement juste après, nous nous disons: « Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas dire ça! » Il y a tellement de bêtises qui entourent ces scènes parce que nous les désactivons juste après.

TVLINE | En parlant de Yolanda, résolvez cette question brûlante: comment Cindy a-t-elle mis la main sur la photo qu’elle a envoyée à Henry?

Je ne sais pas si quelqu’un s’en souvient, mais il y a eu une scène, je sais que c’est très rapide …

TVLINE | Je sais où tu vas, mais Cindy a mis la main sur son téléphone pendant une demi-seconde.

Une demi-seconde, oui. [Chuckles] Il montrait à ses amis la photo et la faisait repérer, et je l’ai saisie, l’ai vue et je l’ai envoyée à moi-même. Je veux dire, nous pourrions entrer dans le tout « pouvoirs super-vilains », comme je suis vraiment rapide et cyborg-esque….

TVLINE | Dans l’épisode de la semaine dernière, Cindy et Courtney se sont associés pour ce laboratoire scientifique, puis il a été question de passer du temps…. S’ils avaient réellement passé du temps ce samedi soir, pensez-vous qu’ils étaient sur la voie de «l’amitié», dans l’esprit de Cindy? Cela aurait-il pu être un tournant?

Cela aurait pu être un tournant majeur pour elle. Tout s’écroulait pour elle. Jenny ne se conformait pas, mon père est introuvable – en plus, il ne se soucie pas vraiment en général – et Henry traverse ces maux de tête étranges et tout ça avec son père…. Tendre la main à la nouvelle fille était en quelque sorte la seule option, car tout le monde a assez peur de moi. Si nous avions fini par traîner et pas dans un combat à part entière, je pense que cela aurait été vraiment intéressant. Cindy se permettait de ressentir des choses, de laisser entrer quelqu’un, alors qu’en général elle est si froide. Elle n’aime pas la chaleur. C’est pourquoi sa maison est si vide.

TVLINE | Cette maison stérile! Je me disais: «N’avaient-ils pas fini d’habiller cet ensemble…?

[Laughs] Je me disais: «Est-ce que quelqu’un vit ici? Avez-vous terminé? » Et ils ont dit: « Oui, nous avons fini! »

TVLINE | Le père de Cindy a dit qu’elle était sa «plus grande expérience». Y a-t-il des blancs à remplir sur ce qu’il lui a fait exactement dans la journée?

Il y a quelques gouttes d’informations à venir, oui, au fil du spectacle. Cindy a été expérimentée depuis qu’elle était une très jeune fille, et c’était atroce – et c’est un énorme problème de papa qu’elle a. Aussi, pour être acceptée par son père et par l’ISA, c’est tout ce qu’elle veut. C’est pour cela qu’elle s’est entraînée. Elle est à moitié humaine, donc bien sûr elle ne va pas ressentir les choses, et ça fait peur pour une fille de 15 ans. En plus de toutes les autres choses qui viennent avec le fait d’être une adolescente, elle jongle avec tout ça. Dragon King a ses propres motivations et les raisons pour lesquelles il fait cela – il est toujours vivant, littéralement – alors oui, c’est difficile pour elle. C’est difficile de vivre dans la maison birmane en général.

TVLINE | Pour être clair, la lame Cindy qui a coupé son serviteur en robe avec…. Cela sortait de son corps?

Ça sortait d’elle, ouais. C’est l’une des expériences qu’il a faites.

TVLINE | D’où le nom Shiv.

Exactement. Il a implanté des couteaux dans mes poignets, vous pouvez donc imaginer à quel point c’était douloureux pour elle – et il l’a fait quand j’étais enfant. Un enfant. C’était juste moi qui me disais: «Je ne suis pas un enfant, voyons ce que je peux faire. Je peux tuer qui je veux. «

TVLINE | Toutes les anecdotes amusantes de votre première grande scène de combat avec Brec [Bassinger]?

Ce combat était fou, il ressemblait à un jeu vidéo. Certes, beaucoup de cascades [by the stunt team], mais nous avions des séquences où Brec et moi le faisions nous-mêmes, et je me souviens de la scène où je criais et criais comme si mon visage brûlait – et c’était hilarant. C’était si difficile de garder une face droite avec Brec! Les gens disaient: « Oh mon dieu, nous ne savions même pas que vous pouviez crier aussi fort! » Mais tout ce combat, juste voir la première coupe quelques jours après l’avoir fait, avait l’air épique.

TVLINE | Lea Thompson a réalisé cet épisode, ce qui est intéressant car [Stargirl creator/series EP] Geoff Johns m’a dit que Back to the Future était l’ambiance qu’il visait avec ce spectacle.

Et nous avons regardé ce film lors de la soirée de lancement. Donc, en rencontrant Lea le jour où nous commencions, je trébuchais comme: « Je viens de regarder votre film, et ici vous dirigez – et vous êtes vraiment bien! » J’ai eu tellement de chance de l’avoir mise en scène de mon épisode. Elle est incroyablement talentueuse et tellement patiente. Je pense qu’en tant qu’acteur et réalisateur, vous savez parler à vos acteurs et obtenir ce que vous voulez. Je suis sûr que c’était génial pour elle de se lancer dans un spectacle de super-héros [after directing Switched at Birth, Katy Keene and numerous sitcoms], mais c’était génial pour moi de pouvoir être dirigé d’une manière aussi appropriée.

TVLINE | Faut-il se demander si Cindy a entendu le nom de Courtney crier [by Pat] alors qu’elle s’éloignait de leur grand combat?

Il y avait beaucoup de bruit, donc non, je ne pense pas avoir entendu son nom. J’ai entendu un bruit et je me suis dit: «Oh merde, je dois sortir d’ici. Mon père ne savait pas que j’avais pris le costume, je dois sortir. » Je veux dire, je commence à garder un secret tout autant, même si je n’ai pas de masque – mais c’est tout simplement une mauvaise planification de la part de Cindy, parce qu’elle était tellement excitée de sortir. Donc non, je n’ai entendu personne crier « Courtney ».

TVLINE | Je pensais que Courtney devrait passer à une queue de cheval, alors elle et Stargirl ne partagent pas la même crinière distincte de vagues de plage blondes.

Il s’agit simplement de jouer sur tout le fantasme de ce qu’un masque peut faire pour votre visage.

TVLINE | Enfin, qu’est-ce que papa aura à dire à propos de Cindy s’habillant et se retirant d’elle-même, contre son gré?

Je ne pense pas qu’il va en être content, vraiment pas. Mais je suis trop aveugle, je suis trop excité pour vouloir partager le fait que je sois enfin sorti. Elle ne réfléchit pas avant de se battre!

TVLINE | Mais cela va-t-il lui valoir une place à la table ISA?

C’est tout son objectif, alors … peut-être que sa passion pour l’ISA montrera – « Hé, je vais bien! » Ou papa dira: « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, tu ne te bats plus jamais! » Cela pourrait aller dans les deux sens. Elle est juste ravie de rentrer chez elle et de dire à papa ce qu’elle a fait.

