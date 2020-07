Meghan Markle a intelligemment appelé la reine Elizabeth et elle n’a pas tort

Lorsque le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont commencé à apparaître en couple, il était évident qu’ils étaient profondément amoureux. Le prince Harry semblait très protecteur envers Meghan, même au début de leur relation, et c’était merveilleux de les voir si heureux.

Après le mariage royal, cependant, les choses semblaient se dégrader pour eux. Meghan s’est retrouvée constamment traquée par les tabloïds britanniques et, plus d’une fois, le prince Harry a estimé qu’il était nécessaire de publier des déclarations pour sa défense.

Annonces :

Les fans s’étaient attendus à ce que Meghan et le prince Harry déménagent à côté du prince William et Catherine, duchesse de Cambridge au palais de Kensington, et ils ont surpris tout le monde en se dirigeant à des kilomètres de Windsor, censé se soustraire aux projecteurs. Le couple s’est toujours trouvé pris pour cible par les tabloïds et les photographes, et peu de temps après, ils ont annoncé qu’ils se retiraient de leurs fonctions royales, et « Megxit » était officiellement en cours.

Il ne fait aucun doute que la duchesse connaissait un niveau de renommée auquel elle ne s’attendait pas. Récemment, Meghan a révélé qu’elle se sentait «non protégée» par la monarchie, mais les choses peuvent ne pas être ce qu’elles semblent être.

Meghan a été soudainement mise à l’honneur

Voir ce post sur Instagram Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

EN RELATION: Meghan Markle pense que son mariage valait des dollars de contribuables – et elle n’a pas tort

Avant de rencontrer le prince Harry, Meghan était une actrice à succès, ayant obtenu sa grande pause dans le drame juridique Suits. Elle était célèbre à part entière, cependant, l’attention qu’elle a reçue n’a rien à voir avec ce qui s’est passé après avoir rejoint la famille royale.

Pendant son séjour à Toronto, Meghan était toujours en mesure de sortir sans avoir à craindre pour sa sécurité. Les médias n’ont pas rapporté de fausses histoires sur l’actrice, et elle menait une vie relativement paisible.

Selon Mirror, après son mariage avec le prince Harry, Meghan était aux prises avec la pêche à la traîne en ligne et sa renommée a atteint des niveaux qu’elle n’aurait jamais pu imaginer. Il ne fait aucun doute que c’était écrasant pour elle, d’autant plus que c’était quelque chose pour lequel elle n’aurait jamais pu se préparer.

Quitter la famille royale

Meghan Markle, Duchesse de Sussex était dans la loge de Serena Williams lors du match Williams contre Bianca Andreescu du Canada lors de la finale féminine à l’US Open à l’USTA Billie Jean King National Tennis Center à Flushing, New York le samedi 7 septembre 2019 | J. Conrad Williams, Jr./Newsday via .

Être membre de la famille royale ressemble à un rêve devenu réalité, mais pour Meghan, c’était tout sauf. Insider rapporte que Meghan et le prince Harry n’aimaient tout simplement pas faire partie de la famille la plus célèbre du monde, et ils étaient au-delà de la fatigue des photographes implacables et des médias d’information avec lesquels ils devaient traiter régulièrement.

Plus que tout, le couple voulait de l’intimité, et c’était presque s’ils sentaient qu’ils n’obtiendraient jamais cela en vivant au Royaume-Uni. Au début de 2020, Meghan et le prince Harry ont annoncé de façon surprenante qu’ils quitteraient la famille royale, et ils ont passé un certain temps à Vancouver avant de finalement se rendre à Los Angeles, où ils séjournent actuellement.

Meghan Markle se sentait «non protégée» par la monarchie

Alors, pourquoi est-ce que Meghan se sentait « sans protection? » Eh bien, elle faisait face à toutes sortes de harcèlement.

Le contenu d’une lettre personnelle à son père a été divulgué aux médias et Meghan a estimé que sa vie privée avait été violée. Meghan a même déclaré dans une interview que la vie royale n’était pas «juste» et qu’elle se sentait harcelée et ne faisait pas du tout du bien.

En appelant la monarchie, Meghan appelle son chef: la reine Elizabeth. On pourrait dire qu’elle appelle également les héritiers du trône de la reine Elizabeth: le prince Charles et le prince William.

C’est une décision audacieuse de la part de Meghan, mais les fans de la famille royale sont de son côté. Ils voient le décalage entre la réaction de la monarchie au scandale du prince Andrew, les rapports sur le «bébé botox» de Kate et même, plus récemment, une histoire de Tatler sur le stress de Kate.

Lorsque la famille royale protège farouchement le prince Andrew et interdit à Meghan Markle de se défendre contre les tabloïds racistes, cela vous dit quelque chose sur leurs valeurs et croyances fondamentales. – Katy (@ KatyJane_101) 2 juillet 2020

Kate Middleton obtient le botox et la famille royale appelle leurs avocats. Le prince William est accusé de tricherie et ils appellent les crétins. Le prince Andrew est accusé de pédophilie et ABC est menacé. Pendant ce temps, Meghan Markle était déshumanisée quotidiennement. – Stéphanie. (@qsteph) 1 juillet 2020

On peut affirmer que Kate est la future reine consort, donc le palais priorise les rapports autour d’elle. Mais cela n’explique toujours pas le soutien au prince Andrew. La déconnexion a des fans de la famille royale qui soutiennent les sentiments de Meghan.