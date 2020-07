Meghan Markle pense que son mariage valait des dollars de contribuables

L’un des grands débats sur la famille royale est de savoir s’ils méritent tout l’argent que les contribuables leur fournissent.

D’un côté de ce débat, il y a des gens qui croient que toute la famille royale est un retour obsolète à une époque révolue et que les contribuables ne devraient plus avoir à payer la facture des modes de vie somptueux de la royauté. De l’autre côté, il y a ceux qui croient que la famille royale est une partie chérie et consacrée de la culture britannique et que les dépenses en valent la peine.

Enfin, il existe une perspective pratique qui fait simplement valoir que la famille royale génère plus de revenus qu’elle n’en a coûté, ce qui en fait un actif financier, indépendamment de ses sentiments personnels.

Maintenant que Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont résisté à la tradition et ont pris un peu de recul par rapport à leurs fonctions royales, le débat s’est concentré sur les frais de leur mariage royal.

Les contribuables contribuent beaucoup à la royauté

Les contribuables britanniques contribuent certainement à soutenir les modes de vie somptueux de la famille royale. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils se sentent autorisés à obtenir des informations sur leur vie personnelle. Après tout, ce sont eux qui ont payé pour vivre dans ces maisons et construire ces vies.

Cependant, les membres les plus chers de la famille royale ne sont peut-être pas ceux auxquels vous vous attendez. Alors que les tabloïds se sont souvent concentrés sur le prince Harry et Meghan pour mettre en évidence leurs excès, c’est en fait le prince Charles et sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, qui ont le plus coûté aux contribuables.

Le budget de voyage représente une grande partie des dépenses que le public prend en charge, et le prince Charles et Camilla en ont mangé presque la moitié à eux seuls. Ces dépenses étaient justifiées, du moins selon un assistant royal, car le prince Charles est un ambassadeur si important: « Son voyage à l’étranger était à la demande du ministère des Affaires étrangères qui se rend compte qu’il est un excellent ambassadeur pour la Grande-Bretagne. »

Le prince Harry et Meghan Markle ont eu un mariage extravagant

Meghan Markle | JONATHAN BRADY / . via .

Lorsque le prince Harry et Meghan se sont mariés en mai 2018, c’était un événement extravagant. Bien sûr, cela est à prévoir pour les membres de la famille royale, car le mariage est également une cause de célébration très publique et un attrait majeur pour le tourisme.

Le mariage a eu lieu au château de Windsor, qui était gratuit pour la famille royale, mais le coût de la sécurisation et de la décoration était d’environ 500 000 $. La robe de Meghan – l’une des plus chères de l’histoire royale – était de 420 000 $. À elle seule, la restauration a coûté 400 000 $.

Tout compte fait, l’événement a coûté environ 35,7 millions de dollars. De toute évidence, c’est une dépense énorme – et elle a largement dépassé le mariage du prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, qui a rapporté environ 26 millions de dollars. En pensant à ce prix et en sachant que la paire royale a quitté ses fonctions publiques peu de temps après avoir noué le nœud, certains sont scandalisés d’avoir payé pour un événement aussi somptueux.

Meghan défend ses frais de mariage

Il est difficile de prétendre que le mariage n’était pas cher pour le public adorateur, mais était-ce vraiment de l’argent mal dépensé? Même si Meghan et le prince Harry ont décidé de s’éloigner de leurs devoirs royaux afin de protéger leur vie privée et de se concentrer sur leur famille, le mariage lui-même était toujours un énorme attrait pour le tourisme.

En fait, des documents judiciaires récemment révélés montrent combien le mariage a rapporté au public britannique. « Les avocats de la duchesse auraient déclaré que le mariage royal a généré 1 milliard de livres sterling de recettes touristiques, dépassant de loin le coût pour le contribuable », explique le rapport.

C’est l’équivalent de 1,24 milliard de dollars. Si ces chiffres se vérifient, il ne fait aucun doute que le mariage a été un investissement intelligent pour le public britannique, et Meghan et le prince Harry – qui étaient autant exposés qu’ils ont pu profiter de leur grand jour – ont contribué à rapporter beaucoup d’argent .