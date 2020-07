Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 4 juillet 2020

Le début d’un nouveau mois a apporté de nombreuses nouvelles et incroyables séries télévisées à Netflix. Nous avons sélectionné le meilleur du groupe pour la semaine, alors assurez-vous de trouver du temps ce week-end de vacances pour vous asseoir, vous détendre et regarder une excellente télévision. Voici votre meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine, pour le 4 juillet 2020.

Voici la meilleure nouvelle série télévisée de Netflix cette semaine:

Mystères non résolus N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Documentaire, Crime, Drame | Durée: 39 minutes – 50 minutes

Cela fait dix ans que les docuseries classiques du crime ont pris fin, mais Netflix l’a ramené d’entre les morts pour encore plus de mystères à résoudre.

À travers des histoires et des reconstitutions axées sur les personnages, les familles, les détectives et les journalistes espèrent que les téléspectateurs auront les réponses à leurs questions de tous les mystères non résolus.

JU-ON: Origines N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Horreur, mystère | Durée: 30 minutes

Jeter: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka

L’un des méchants d’horreur les plus emblématiques de la culture pop au cours des deux dernières décennies, l’histoire Origin de Kayako, ou plus communément appelée The Grudge, est ici. Merveilleusement effrayant et terrifiant, revivez le cauchemar ce week-end.

Vous ramenant au début de la maison maudite et aux événements qui se sont produits, pour déclencher la terreur qui frappe toute personne qui entre en contact avec la maison maudite, le fantôme Kayako.

Warrior Nun N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Action, Drame, Fantaisie | Durée: 37-50 minutes

Jeter: Toya Turner, Alba Baptista, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young, Thekla Reuten

Nous nous attendons à ce que Warrior Nun soit le hit surprise de Netflix cet été. Avec une deuxième saison qui aurait déjà été planifiée, Netflix prévoit déjà que la série sera un grand succès.

Ava, 19 ans, se réveille dans une morgue avec un artefact divin incrusté dans son dos. Découvrant qu’elle fait maintenant partie d’un ordre ancien, elle est chargée de protéger la terre des forces démoniaques.

Deadwind N

Saisons: 2 | Épisodes: 21

Genre: Crime, drame, mystère | Durée: 45 minutes

Jeter: Pihla Viitala, Lauri Tilkanen, Mimosa Willamo, Noa Tola, Vera Kiiskinen

Cela a été une longue attente pour les abonnés, mais finalement, l’incroyable drame policier finlandais est de retour sur Netflix.

L’inspecteur Sofia Karppi tente de surmonter la mort de son défunt mari, mais en découvrant le cadavre d’une jeune femme, déclenche une chaîne d’événements qui menace de détruire sa vie.

Royaume

Saisons: 3 | Épisodes: 40

Genre: Drame | Durée: 43 minutes

Jeter: Frank Grillo, Kiele Sanchez, Matt Lauria, Jonathan Tucker, Nick Jonas

Ne fonctionnant que pendant trois saisons, il y avait beaucoup d’amour pour le drame MMA, et une grande déception lorsque la série a été inexplicablement annulée. Nous avons déjà vu une augmentation spectaculaire de la popularité du drame policier Hannibal, beaucoup appelant Netflix pour relancer la série, pouvons-nous attendre la même chose de Kingdom?

L’ancien combattant du MMA Alvey Kulina en profite pour promouvoir son gymnase en devenant l’entraîneur du combattant en disgrâce Ryan Wheeler. Mais avec des problèmes, à la maison et au gymnase, Alvey a du mal à équilibrer sa vie et à garder un couvercle sur le chaos qui se prépare à l’intérieur.

Quelle nouvelle série télévisée allez-vous regarder sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!