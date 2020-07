Meilleurs films à regarder le jour de l’indépendance

Le 4 juillet est le jour où les Américains célèbrent leur indépendance. Disney est presque aussi américain que la tarte aux pommes et le baseball. Donc, je vais jeter un œil à certains des meilleurs films célébrant les facettes des États-Unis pour le jour de l’indépendance.

1. Captain America 1, 2 & 3

Captain America est le super héros littéralement nommé d’après l’Amérique. C’est un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui continue de combattre le mal jusque dans les années 2010. Il incarne ce que les États-Unis peuvent être à leur meilleur. Binging les trois films basés sur son personnage serait un excellent moyen de marquer son histoire.

2. Miracle

20 collégiens éliminent la plus grande équipe olympique de hockey de l’histoire et remportent la médaille d’or. C’est un droit de script d’Hollywood. Et, cela s’est réellement produit à Lake Placid, NY, en 1980. Miracle raconte l’histoire du bouleversement des Soviétiques par l’équipe de hockey américaine aux Jeux olympiques d’hiver de 1980. Il me semble qu’une excellente façon de célébrer l’Amérique serait de célébrer la plus grande réussite sportive de l’Amérique.

3. Vidéos les plus amusantes d’Amérique

Un aliment de base à la télévision depuis le début des années 90, cette série de téléréalité a des Américains envoyer des vidéos à domicile et en compétition pour un prix en espèces. Pour moi, c’était le visionnement du dimanche soir pendant des années. C’est un excellent moyen de vous débarrasser de vos problèmes et de vous asseoir, de rire et de vous amuser.

4. Trésor national et trésor national 2

Ce récit fictif complet de cartes liées à d’importants documents américains est une façon amusante de revenir sur l’histoire des États-Unis. Vous devez désactiver votre sentiment d’incrédulité, mais ce sont des films agréables qui peuvent conduire à d’importantes discussions sur notre pays.

5. Journal d’un futur président

Cette série Disney + Original jette un regard sur la vie adolescente d’une fille qui grandit pour finalement devenir la présidente des États-Unis. C’est un peu ringard au début, mais se développe en une série bien arrondie qui serait idéale pour les jeunes filles à regarder et à s’inspirer.

6. Dans le Grand Canyon

Ce documentaire jette un regard sur l’un des monuments les plus impressionnants des États-Unis. Vous pouvez célébrer l’indépendance du pays en admirant l’une des plus belles vues alors que les cinéastes font un voyage de 750 miles à pied à travers le Grand Canyon.

7. Parcs nationaux américains

Ces docuseries National Geographic emmènent les téléspectateurs dans huit des plus beaux parcs nationaux des États-Unis. Célébrez l’Amérique en découvrant les paysages à couper le souffle et les animaux majestueux qui contribuent à faire de notre pays ce qu’il est.

8. Le cœur et l’âme de l’Amérique

Une des choses qui peut être formidable pour l’Amérique, ce sont les gens. Tout le monde n’est pas génial, mais il y a des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. « America’s Heart and Soul » met en valeur ces gens. En ces temps difficiles, c’est un excellent moyen de regarder autour de vous et de voir des gens merveilleux s’intéresser aux autres. C’est un documentaire inspirant qui pourrait rendre le spectateur plus fier d’être américain.

9. Projet Marvel Hero

Si vous voulez des histoires plus inspirantes d’Américains intervenant pour aider les autres, « Marvel Hero Project » jette un regard sur des enfants extraordinaires qui sont des héros. Cette série Disney + Original donne un merveilleux aperçu de ces enfants qui se mettent à l’œuvre alors que d’autres ne le feraient pas. C’est une série édifiante à cogner.

10. Voitures

Ce film Pixar nous donne un aperçu d’une des villes du centre du pays qui a été affectée par le système interétatique. Lâchement basé sur les petites villes le long de l’historique Route 66 aux États-Unis, c’est un merveilleux aperçu de l’épine dorsale de l’Amérique. Mon père a grandi à seulement 20 miles de la Route 66 dans le Missouri et ce film me parle des voyages pour rendre visite à mes grands-parents dans cette région. C’est un regard nostalgique au cœur de l’Amérique.

C’est ma liste. Je comprends que Disney + est une plate-forme mondiale, mais le jour de l’indépendance américaine est un jour férié américain, ce qui fait que cette liste est centrée sur les États-Unis. Bonne fête de l’indépendance à tous les Américains. Et, si vous êtes d’un autre pays et que vous lisez cette liste. J’espère que vous avez une merveilleuse journée.

