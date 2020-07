Meilleurs films de course sur Disney +

Alors que les choses reviennent lentement à la normale dans le monde, une chose qui revient est la course automobile. Disney a réalisé quelques films de course automobile au fil des ans. Donc, je vais les classer, les meilleurs films de course automobile sur Disney +.

11. HERBIE ENTIÈREMENT CHARGÉE

Maggie Peyton, le nouveau propriétaire de Herbie, numéro 53, le bug Volkswagen à roue libre avec un esprit propre, met la voiture à l’épreuve sur la route pour devenir un concurrent NASCAR.

10. DROIT SUR LA VOIE

Lorsque la National Hot Rod Association ouvre une nouvelle ligue pour les enfants, Erica Enders, 8 ans, s’inscrit, entièrement soutenue par son père. Maintenant, Erica gagne toujours et elle et sa sœur cadette battent les garçons qui tentent de les battre en compétition.

9. MIRACLE IN LANE 2

Basé sur une histoire vraie, un garçon de 13 ans qui utilise un fauteuil roulant est déterminé à gagner un trophée comme son frère aîné athlétique.

8. VOITURES 2

La voiture de course vedette Lightning McQueen et son copain Mater se rendent à l’étranger pour participer à la course du Grand Prix mondial. Mais la route vers le championnat devient difficile alors que Mater se retrouve dans une aventure intrigante qui lui est propre: l’espionnage international.

7. HERBIE VA BANANES

L’adorable petite VW aide ses propriétaires à briser une bague de contrefaçon au Mexique.

6. VOITURES 3

Aveuglé par une nouvelle génération de coureurs ultra-rapides, le légendaire Lightning McQueen est soudainement chassé du sport qu’il aime. Pour revenir dans le match, il aura besoin de l’aide d’un jeune technicien de course passionné avec son propre plan pour gagner, l’inspiration de feu Fabulous Hudson Hornet, et quelques virages inattendus.

5. HERBIE RIDE ENCORE

La Volkswagen Beetle vivante aide une vieille dame à protéger sa maison contre un développeur corrompu.

4. LE BUG DE L’AMOUR

Un pilote de voiture de course devient un champion avec une Volkswagen Beetle avec son propre esprit.

3. VOITURES

En voyageant en Californie pour le différend de la dernière course de la Piston Cup contre The King and Chick Hicks, le célèbre Lightning McQueen endommage accidentellement la route de la petite ville Radiator Springs et est condamné à la réparer.

2. HERBIES VA À MONTE CARLO

Herbie, la Volkswagen Beetle avec son propre esprit, participe au rallye de Monte-Carlo. À l’insu du chauffeur de Herbie, les voleurs ont caché une cache de diamants volés dans le réservoir d’essence de Herbie et tentent maintenant de les récupérer.

1. L’ART DE LA COURSE SOUS LA PLUIE

Grâce à son lien avec son propriétaire, l’aspirant pilote de course de Formule 1 Denny, le golden retriever Enzo apprend que les techniques nécessaires sur le circuit peuvent également être utilisées pour naviguer avec succès dans le voyage de la vie.

Ce sont mes choix pour les meilleurs films de course automobile sur Disney +. Nous n’allons pas tous être d’accord et ça va. Quel est votre film de course préféré?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.