Meilleurs nouveaux films sur Netflix: 5 juillet 2020

Près de 80 nouveaux films sont sortis sur Netflix cette semaine et nous sommes ici pour choisir nos nouveaux films préférés selon notre fonctionnalité hebdomadaire en cours. Il y en a pour tous les goûts avec des classiques ajoutés, d’excellentes fonctionnalités animées et

La semaine a été extrêmement chargée pour les nouveaux films sur Netflix, donc faire un top 5 de la semaine ne rend pas vraiment service à ce qui est sorti cette semaine. Nous présenterons plus de ce qui est arrivé le 1er juillet tout au long des autres temps forts hebdomadaires du film à venir plus tard dans le mois.

Nous avons également notre nouvelle série télévisée préférée dans une liste distincte ici au cas où vous chercheriez une série dans laquelle vous mettrez les dents. Il convient également de mentionner que nous avons augmenté notre liste des meilleurs films à 100 titres!

Voyons maintenant nos films préférés de la semaine.

La liste de Schindler

Genre: Biographie, drame, histoire

Réalisateur: Steven Spielberg

Jeter: Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall

Durée: 195 min

Il ne devrait pas être surprenant que la liste de Schindler soit en tête de notre liste de films pour cette semaine, car elle a remporté sept Oscars et reste un visionnement essentiel.

Avec Liam Neeson, l’épopée dirigée par Spielberg parle de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et des propriétaires d’une usine tentent d’empêcher la persécution continue des travailleurs juifs.

poussière d’étoiles

Genre: Aventure, Famille, Fantaisie, Romance

Réalisateur: Matthew Vaughn

Jeter: Ian McKellen, Bimbo Hart, Alastair MacIntosh, David Kelly

Durée: 127 min

Complet avec un casting à succès, cet excellent film fantastique est parfait pour tous les âges.

Il s’agit du voyage d’un homme dans un royaume fantastique dans l’espoir de retrouver une étoile tombée pour sa future épouse pleine d’espoir. C’est un film super sous-estimé qui ne figure pas dans suffisamment de films fantastiques, mais nous espérons que nous lui rendrons justice ici.

Batman: Masque du fantasme (1993)

Genre: Animation, Action, Crime, Drame, Mystère, Sci-Fi, Thriller

Réalisateur: Eric Radomski, Bruce Timm, Kevin Altieri, Boyd Kirkland, Frank Paur, Dan Riba

Jeter: Kevin Conroy, Dana Delany, Hart Bochner, Stacy Keach

Durée: 76 min

Une grande partie de Batman a quitté Netflix et d’autres services de streaming au cours des derniers mois pour sa nouvelle maison sur HBO Max. Cependant, Netflix US a réussi à ramasser peut-être l’une des fonctionnalités les mieux animées de l’univers DC.

Le long métrage très animé du début des années 90 suit Batman qui a été accusé d’une série de meurtres mais est en fait commis par un nouveau justicier à Gotham.

Épissure (2009)

Genre: Drame, Horreur, Science-fiction

Réalisateur: Vincenzo Natali

Jeter: Adrien Brody, Sarah Polley, Delphine Chanéac, Brandon McGibbon

Durée: 104 min

Pour les fans d’horreur parmi vous, vous avez probablement déjà testé l’excellent Splice auparavant, mais c’est maintenant votre chance de le faire sur Netflix.

Le film classé R joue d’une manière vraiment unique alors que nous suivons deux scientifiques qui tentent de créer un hybride homme-animal.

The Karate Kid Trilogy

Genre: Action, Drame, Famille, Sport

Pas un, mais les trois films originaux de Karaté Kid ont été déposés sur Netflix le 1er juillet et n’ont pas pu arriver sur Netflix à un meilleur moment.

Vous voyez, Netflix a récemment annoncé qu’il s’agirait de la nouvelle maison de la série dérivée de YouTube Original, Cobra Kai. La série est directement liée à ces trois films, c’est donc le moment idéal pour revisiter ou expérimenter pour investir dans la troisième saison à venir.

Les sorcières (1990)

Genre: Aventure, Comédie, Famille, Fantaisie, Horreur, Mystère

Réalisateur: Nicolas Roeg

Jeter: Anjelica Huston, Mai Zetterling, Jasen Fisher, Rowan Atkinson

Durée: 91 min

Netflix, tout comme avec The Karate Kid, veut que vous investissiez dans l’univers Roald Dahl avec sa prochaine liste de films et de séries du monde, il est donc probable que Netflix a obtenu le classique culte de 1990, The Witches cette semaine.

Le film suit un garçon qui se retrouve à planter une convention de sorcière et doit mettre un terme à leurs plans diaboliques.

Il y a eu beaucoup d’autres films ajoutés à Netflix cette semaine – quel a été votre préféré? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.