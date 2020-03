Messiah Saison 2 : Sortie, casting et autres dernières news | Netflix

Il existe de nombreuses séries qui ont été réalisées à l’origine par Netflix et qui ont fait leur chemin jusqu’à la plateforme de streaming récemment. Peu de gens prétendent apprécier une prémisse aussi intrigante que la série Messiah, dans laquelle un officier de la CIA (le personnage de Michelle Monaghan) tente d’enquêter sur un homme qui vit à notre époque moderne mais qui est un personnage comme Jésus-Christ. Cet homme particulier vise à déchiffrer s’il est crédible ou s’il est un homme ordinaire.

Si vous lisez cet article et que vous êtes l’un de ces fans qui ont été séduits par ce postulat séduisant et qui ont déjà regardé en boucle toute la première saison du Messiah, vous vous demandez certainement si vous pouvez vous attendre à en voir d’autres. Voici tout ce que nous savons sur cette émission jusqu’à présent et que nous sommes venus vous dire.

Quand pourrons-nous avoir accès au deuxième épisode du Messiah ?

Eh bien, comme tous les abonnés de Netflix le savent, ce service de streaming aime attendre un mois après le début d’un nouveau volet avant que les créateurs de l’émission n’annoncent les renouvellements. Bien que nous ayons passé deux mois depuis la première saison et que nous soyons en mars, Netflix est toujours muet sur le prochain épisode.

Ne vous découragez pas car cela ne signifie pas que nous n’aurons pas d’autre épisode alors qu’il n’y a pas de nouvelles que Netflix pourrait annuler cette série, mais pour l’instant cela signifie simplement que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour avoir une confirmation.

A quand la saison 2 du Messiah sur Netflix ?

Pour l’instant, nous n’avons pas de confirmation qu’une autre année sera commandée par Netflix.

Ce sera environ un mois de cette déclaration d’extension qui est diffusée en streaming, mais nous n’avions pas entendu la nouvelle qui est la deuxième en mars, deux semaines après la diffusion de la toute première saison.

Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne recevrons pas une autre émission et il n’y a pas de nouvelles suggérant que l’émission sera annulée – à ce stade, cela signifie que nous devrons attendre la confirmation !

Il est probable qu’il sera diffusé à un moment donné en 2021 – peut-être ou à l’automne si la deuxième saison est confirmée, alors en fonction du calendrier de production de la saison. Bien sûr, si quelques informations convaincantes nous parviennent, nous les enverrons ici.

Qu’est-il arrivé au Messiah dans la saison 1 ?

Comme indiqué plus haut, l’idée centrale de la série d’ouverture était Al-Masih (également appelé Payam Golshiri), un personnage mystérieux qui prétend être la prochaine venue du Christ.

Sans surprise, étant donné la nature contemporaine de la série, il est légitime de suspecter qu’Al-Masih est celui qu’il prétend être – et c’est pourquoi la représentante de la CIA Eva Geller entame une enquête pour déterminer si elle est un Christ ou un compatriote, peut-être une incarnation de l’Antéchrist.

Tout au long de la première saison, Al-Masih assiste miraculeusement à un accident mortel et à la résurrection de son passager, Aviram Dahan, puis assiste à la mort d’un de ses disciples qui lui a échappé.

La saison n’a pas donné d’informations très convaincantes sur la nature exacte d’Al-Masih – et il est aussi probable qu’il soit grand que le mal – nous savons qu’il a des pouvoirs surnaturels.

Nous savons également qu’il a une sorte de lien avec le cyberterroriste et professeur au Williams College, Oscar Wallace, à qui il a fait confiance – une femme nommée Rebecca – qui transmet le message : “Al-Masih a une montre… l’attention d’un orage. ”

Que pourrait-il se passer lors de la deuxième saison du Messiah ?

A ce stade, c’est une supposition – mais on peut au moins supposer que la deuxième saison potentielle poursuivra la deuxième venue d’Al-Masih ou l’exploration de la probabilité d’être plus malveillant… et peut-être même y répondre d’une manière ou d’une autre !

Qui est le Messie Saison 2 ?

On peut s’attendre à ce que la plupart des acteurs de la saison choisissent de repenser leurs rôles à partir de la deuxième saison – nous devrions voir davantage de Michelle Monaghan (véritable détective), Mehdi Dehb (Londres a laissé tomber ), Tomer Sisley (nous sommes nos Miller) et John Ortiz (rapide et furieux).