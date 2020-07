Netflix confirme que l’anime reviendra, mais la date de sortie reste mystérieuse

Castlevania Netflix Federator Studios

Netflix a confirmé que leur anime original à succès Castlevania reviendra, mais les fans se demandent quand la date de sortie de la saison 4 tombera.

Annonces :

De Beastars et Devilman Crybaby à Dorohedoro et Castlevania, Netflix le tue quand il s’agit de créer un anime original.

Ce dernier est sans doute la meilleure adaptation d’un jeu vidéo que nous ayons jamais vu, avec des animations lisses et un casting de Hollywood A-listers pour démarrer.

Castlevania a été l’une des émissions originales les plus populaires de Netflix depuis sa première apparition en 2017, mais les fans ont été obligés de rester patients en attendant de nouveaux contenus.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le prochain épisode, la saison 4, de Castlevania.

ANIMAL NEUF: Tout ce que nous savons sur la saison 2 du dernier anime de Netflix!

Est Castlevania retour à Netflix?

Oui, Netflix a officiellement confirmé que Castlevania reviendra pour au moins une saison de plus.

L’annonce a en fait été faite quelques semaines seulement après la sortie de la saison 3, mais soyons honnêtes ici, aucun de nous n’est vraiment surpris que la série se poursuive.

Castlevania est un superbe spectacle et est devenu l’un des animés originaux les plus populaires de Netflix, et avec un casting all-star, la plateforme était sûre de renouveler la série.

Cependant, c’est toujours agréable d’avoir une annonce officielle et cela met définitivement beaucoup de fans à l’aise.

L’ATTAQUE DES TITANS: Date de sortie potentielle pour la saison 4, Chronicle film, storyline and trailer reaction!

Quelle est la date de sortie de Will Castlevania saison 4?



Au moment d’écrire ces lignes, nous ne disposons d’aucune information sur le moment où nous pouvons nous attendre à ce que la saison 4 de Castlevania soit publiée sur Netflix.

Bien que nous puissions faire une prédiction pour une date de première potentielle basée sur le calendrier de sortie des saisons passées – mais c’est plutôt exaspérant.

Il y avait un écart de 15 mois entre les deux premières saisons et un écart de 16 mois pour la troisième saison. Suivant ce schéma de programmation approximatif, les fans ne devraient pas s’attendre à un autre versement de l’émission avant août 2021.

Cependant, en jouant l’avocat du diable, la saison 4 pourrait être retardée en raison de la pandémie de coronavirus, repoussant la production encore quelques mois. Il est également possible que l’anime soit retardé en raison de conflits d’horaire, le producteur exécutif Adi Shankar travaillant sur une adaptation de Devil May Cry.

TRÈFLE NOIR: L’épisode 133 de la première internationale expliqué

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je viens de voir la citation la plus drôle de tous les temps: « bénis tes petits coeurs morts ». 🤣🤣🤣😂😂😂😂 #Castlevania #CastlevaniaNetflix – Blue 💙💛🐩 (@TrueBluGirl) 6 juillet 2020

Alors que les fans gardent l’espoir que Netflix accélérera la production de la saison 4 de la ligne, je pense que la plupart d’entre nous conviennent que nous préférons attendre et ne pas le voir précipité. Continuez à vérifier sur cette page pour plus d’informations au fur et à mesure que de nouvelles annonces sont faites.

BEASTARS: Les fans s’énervent du manque d’informations sur la saison 2!

À quoi peut servir l’intrigue Castlevania saison 4?



Nous n’avons actuellement aucune fuite de béton sur le complot possible pour la saison 4, mais il est sûr de dire que le prochain épisode de Castlevania devrait continuer à partir de cette finale impressionnante.

Nous verrons probablement Carmilla mettre son plan «couloir-stylo» en action avec Hector maintenant asservi à Lenore. Alors que le forgeron devra créer une armée de créatures nocturnes pour elle, je pourrais facilement voir une trahison sur les cartes – avec Lenore et Hector gouvernant ensemble.

CONFIRMÉ: Dr Stone saison 2 confirmée par Crunchyroll!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

J’adorerais que, dans le boom de l’animation à venir actuellement en discussion, nous obtenions plus d’adaptations de jeux vidéo similaires à l’excellente série Castlevania Netflix. – DaveJ.Dixon | voiceactor, Capcom & CapnCommando fan (@Shockdingo) 4 juillet 2020

Ensuite, il y a Alucard, qui se transforme en son père après avoir jeté Sumi et Taka à l’extérieur du château. Pourrait-il devenir maléfique dans la saison 4, ou y aura-t-il un arc de dilemme moral si Trevor et Sypha reviennent?

Enfin, nous avons Dracula lui-même. Alors qu’il n’était pas en mesure de voyager dans le couloir infini de retour de l’enfer, il sait maintenant qu’il existe des moyens pour lui de revenir. Pourrait-on voir un retour du décompte dans la saison 4?

Les saisons 1-3 de Castlevania sont disponibles dès maintenant sur Netflix.

Dans d’autres nouvelles, Good Witch saison 7: statut de renouvellement de Hallmark, date de sortie potentielle et distribution