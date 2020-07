Netflix devrait-il sauver «Katy Keene» pour la saison 2?

Katy Keene a été annulée à The CW après une seule saison et maintenant les fans sont en force pour essayer de renouveler le spectacle pour une deuxième saison. Netflix pourrait-il et devrait-il envisager de relancer le spectacle compte tenu de leur investissement dans d’autres franchises du monde de la bande dessinée Archie?

Récapitulons légèrement où Katy Keene se trouve dans l’univers Archie Comics. C’est techniquement un spin-off de Riverdale qui se déroule plusieurs années après les événements des quatre premières saisons.

13 épisodes ont été diffusés sur The CW avant que la prise ne soit retirée en juillet 2020. C’était l’une des dernières émissions de The CW à obtenir un renouvellement et de mauvais nombres d’écoute ont été cités comme raison de la décision.

Katy Keene n’est jamais venue sur Netflix nulle part dans le monde grâce à l’accord Netflix avec la fin de la CW et aux droits de diffusion de Katy Keene vendus à HBO Max.

Lucy Hale s’est adressée aux médias sociaux pour exprimer sa tristesse pour l’annulation. Le message qui accompagnait la vidéo intégrée ci-dessous disait ce qui suit:

«Triste de vous annoncer cette nouvelle! Mais j’adore le spectacle. J’adore ce que ça représente. Et surtout je t’aime. Aux acteurs, à l’équipe et à toutes les personnes impliquées… »

Netflix pourrait-il faire revivre Katy Keene?

Oui, ils le pourraient techniquement. Selon Deadline, Netflix (ou d’autres streamers / réseaux) pourrait reprendre l’émission d’ici fin juillet 2020, date à laquelle les options pour les acteurs ont été étendues. Cela signifie essentiellement que les acteurs et actrices restent attachés au spectacle jusqu’à cette date où ils sont en mesure de trouver un autre travail.

Dans le rapport original de TVLine, ils ont déclaré que Warner Brothers Television avait l’intention de chercher un nouveau foyer pour la série.

Donc, en fin de compte, cela dépendra de qui veut prendre le spectacle. Si quelqu’un le fait.

Pourquoi Netflix DEVRAIT prendre Katy Keene

La raison pour laquelle Netflix devrait peut-être au moins envisager de choisir le spectacle est en raison de son intérêt direct pour l’univers Archie Comics. Comme vous le savez, Netflix transporte Riverdale dans le monde (en tant qu’original Netflix en dehors des États-Unis) tandis que Chilling Adventures of Sabrina est un original Netflix complet partout dans le monde.

Avoir des gens investis dans l’univers a du sens pour garder l’audience sur les deux autres émissions.

Pourquoi Netflix NE DEVRAIT PAS prendre Katy Keene

La principale raison de ne pas avoir capté l’émission est que l’émission n’a pas captivé un public la première fois et, selon le rapport de Deadline, n’a pas non plus eu beaucoup d’impact sur HBO Max.

Bien sûr, nous vous tiendrons au courant des développements de Katy Keene en ce qui concerne Netflix, mais vous avez maintenant la possibilité de nous faire savoir dans les commentaires si vous pensez que Netflix devrait sauver Katy Keene?